สกัดจับ 21 แรงงานต่างด้าว ซุกไร่อ้อยชายแดนสระแก้ว ลักลอบเข้า-ออกช่องทางธรรมชาติ โดยแยกเป็นกัมพูชาลักลอบเข้าไทย 9 คน เมียนมาข้ามไปกัมพูชา 12 คน

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2568 เจ้าหน้าที่กองกำลังบูรพา ฉก.อรัญประเทศ, กองร้อยทหารพรานที่ 1204 (ชค.ทพ.12) ร่วมกับชุดลาดตระเวน ร.2 พัน.1 ได้ออกปฏิบัติการลาดตระเวน ร่วมตามแนวชายแดน และได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวน 2 กลุ่ม กำลังหลบซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อย บริเวณบ้านโนนพัฒนา หมู่ที่ 13 ต.ผ่านศึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทย-กัมพูชาประมาณ 1.6 กิโลเมตร

โดยการจับกุมครั้งนี้ เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตรวจพบกลุ่มชาวกัมพูชาจำนวน 9 คน ชาย 4 คน, หญิง 3 คน, เด็กหญิง 2 คน ซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อย จากการสอบสวนเบื้องต้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวให้การว่าต้องการเดินทางมาทำงานที่ตลาดโรงเกลือ โดยได้จ่ายเงินค่าลักลอบเข้าเมือง ให้ผู้นำพากัมพูชาด้วยกันคนละ 4,000 บาท เพราะที่กัมพูชา ไม่มีงานให้ทำ หลังกลับจากประเทศไทย

ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลอีกกลุ่ม กำลังเดินเท้าตามช่องทางธรรมชาติ ใกล้กับจุดที่พบชาวกัมพูชา จึงเข้าทำการควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด 12 คน เป็นชาย 10 คน และหญิง 2 คน ซึ่งภายหลังการสอบสวน ทราบว่าเป็นชาวเมียนมา ที่ต้องการจะเดินทางผ่านประเทศไทย เพื่อไปยังประเทศกัมพูชา เพราะทราบว่าต้องการแรงงานมากและเงินดี โดยมีนายหน้าเป็นผู้จัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ทั้งหมด

หลังสอบสวนเสร็จ เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองทั้ง 21 คนมายังกองร้อยทหารพรานที่ 1204 เพื่อซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนจะประสานงานส่งตัวทั้งหมดให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

