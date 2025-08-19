อุดรธานี เห็นข่าวคิดว่าพระมีเงินเยอะ หลวงตาสุดเดือด เข้าโบสถ์ทำวัตรเช้า โจรหากินตามวัด ย่องบุกงัดกุฏิ ขโมยเงินครึ่งหมื่น ฉกโน้ตบุ๊ก-แล็ปท็อป เชื่อพวดเสพยา วอน ตร.ตามจับ อย่าให้ก่อเหตุซ้ำ

9 ส.ค. 68 – พ.ต.ท.จักรพงษ์ ต้องแต้ม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองอุดรธานี พร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวน “พิรุณ” สภ.เมืองอุดรธานี เข้าตรวจสอบเหตุลักทรัพย์ภายในกุฏิวัดศรีคุณเมือง หรือวัดบ้านเหล่า ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี หลังได้รับแจ้งจากพระลูกวัดว่า มีคนร้ายบุกงัดกุฏิ และขโมยทรัพย์สินไปหลายอย่าง

ที่เกิดเหตุเป็นกุฏิ พระอภิสิทธิ์ เขมินท์ อายุ 70 ปี บวชมาแล้ว 10 พรรษา เป็นพระลูกวัด พาเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบกุฏิที่เกิดเหตุหลังคนร้ายเข้ามางัดบุกเข้าไปภายในรื้อค้นหาทรัพย์สิน พบว่าประตูด้านหน้าถูกงัดบริเวณกุญแจและสายยูจนพัง

ภายในห้องไม่ถูกรื้อค้นมากนัก แต่เงินสด 6,500 บาทเก็ษไว้ในช่องเก็บของแขวนไว้ข้างห้องหายไป ซึ่งเป็นเงินบริจาคที่เก็บไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง บัตรประชาชน เอกสารสำคัญหลายรายการสูญหายไปด้วย นอกจากนี้กุฏิพระอีกรูปที่อยู่ใกล้เคียง ยังถูกคนร้ายงัดเข้าไปขโมย โน้ตบุ๊ก แล็ปท็อป อีก 1 เครื่อง

พระอภิสิทธิ์ ให้การว่า ช่วงเวลา 04.50 น. อาตมา ได้ออกไปทำวัตรเช้ากับพระลูกวัดรูปอื่นๆ และกลับเข้ากุฏิอีกครั้งในเวลา 05.30 น. จึงพบว่าประตูถูกงัด และทรัพย์สินหายไปแล้ว ทำให้รู้สึกตกใจและเสียใจ เพราะเงินที่หายไปเป็นเงินบริจาคจากญาติโยมที่ตั้งใจถวาย

หาดโจรน่าจะใช้เสียมในการงัดประตู เพราะอาตมาสังเกตได้ ปกติจะเอาเสียมปลายด้ามชันลงกับพื้น แต่มาสังเกตว่าปลายเสียมชันขึ้นด้านบน มองไปที่ประตูกุฏิตกใจแทบช็อกโจรมางัดประตู เพิ่งซื้อกุญแจมา 700 บาท ได้ไม่นาน

พระท่านถือศีล 227 ข้อเคร่งครัดแต่โจรศีล 5 ข้อยังถือไม่ได้ อย่ามาทำแบบนี้อีกเลย ไม่ขอฝากถึงโจรหรอก อยากให้ตำรวจตามจับโจรให้ได้แล้วกัน เป็นพระก็จริงแต่บางทีก็อดที่จะโมโหไม่ได้ หลวงตากล่าวตอนท้ายด้วยความเจ็บใจ

หลังตรวจสอบที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เก็บร่องรอยลายนิ้วมือแฝง ตรวจสอบบริเวณโดยรอบ และสั่งตรวจสอบ กล้องวงจรปิด ทั้งภายในวัดและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วต่อไป

เบื้องต้นคาดว่า คนร้ายมีความชำนาญน่าจะอยู่แถววัด บุกเข้ากุฏิพระเลือกงัดเฉพาะจุดเก็บทรัพย์สินอย่างรู้ตำแหน่ง ซึ่งอาจเป็นผู้ที่เคยคุ้นชินกับพื้นที่มาก่อน และคิดว่าพระมีเงินเยอะคงติดตามข่าวตลอด โจรบุกมามาขโมยคงไม่ผิดหวังเป็นแน่

เจ้าหน้าที่ตร. ฝากเตือนวัดและสถานที่สำคัญ ให้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะช่วงที่พระสงฆ์ออกทำกิจของสงฆ์ยามเช้า ระวังโจรอุดรอาละวาดตามวัดช่วงนี้ด้วย

