สุรินทร์ กวาดใบไม้รอบวัดเขาศาลา พระสงฆ์ ลื่นพลัดตกหน้าผาสูง 10 เมตร บาดเจ็บ นอนร้องขอความช่วยเหลือ กู้ภัยเร่งลำเลียงเปลสนาม แบกขึ้นอย่างทุลักทุเล ส่งรักษา รพ.บัวเชด ปลอดภัยแล้ว
19 ส.ค. 68 – เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยสุรินทร์ จุด อ.บัวเชด กับ หน่วยกู้ภัยตาดาน อ.สังขะ ได้รับแจ้งว่ามีพระสงฆ์ ทราบชื่อ พระประเสริฐ สาทะเล อายุ 66 ปี พระลูกวัดเขาศาลา ตกหน้าผาที่วัดเขาศาลาอุตลฐานะจาโร (วัด=เขา=ศา=ลา-อะ-ตุน-ละ-ถา-นะ-จา-โร) ต.จรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
หลังจาก จนท.กู้ภัยสุรินทร์ จุด อ.บัวเชดไปถึงพบพระสงฆ์รูปดังกล่าวนอนร้องขอความช่วยเหลือที่บริเวณร่องหินของหน้าผา มีความสูงจากจุดที่ตกลงมาประมาณ 10 เมตร พบมีอาการได้รับบาดเจ็บ มีแผลที่ขาซ้าย ไม่สามารถลุกเดินและลงน้ำหนักที่เท้าได้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนลำเลียงด้วยเปลสนามขึ้นมาด้านบนอย่างทุลักทุเล ก่อนจะรีบนำตัวขึ้นรถพยาบาลฉุกเฉิน ส่งตัวรักษาอาการบาดเจ็บที่ รพ.บัวเชด เบื้องต้นทราบว่าอาการปลอดภัยแล้ว
จากการสอบถามพระรูปอื่น ที่เห็นเหตุการณ์ ทราบว่า ระหว่างเกิดเหตุพระสงฆ์ในวัดได้มาช่วยกันเก็บกวาดใบไม้รอบบริเวณวัด สักพักได้ยินเสียงเหมือนสิ่งของหนักตกและได้ยินเสียงร้อง จึงพากันวิ่งไปดู พบว่าพระประเสริฐ พลัดตกลงไปด้านล่าง คาดว่าน่าจะลื่นหรือไม่ก็เกิดอาการหน้ามืด ซึ่งต้องรอสอบถามผู้บาดเจ็บ หลังจากอาการดีขึ้นต่อไป