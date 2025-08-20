ทหาร-ตำรวจ ดักจับรถบรรทุก 6 คัน ลอบขนน้ำมัน 60,000 ลิตร ส่งประเทศเมียนมา คนขับเปิดปากสารภาพ ก่อนถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันที่ 20 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน จ.ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พบพระ และฝ่ายปกครอง ทำการเฝ้าตรวจบริเวณ ท้ายหมู่บ้านมอเกอร์ไทย อ.พบพระ จ.ตาก

สามารถจับกุมรถบรรทุกต้องสงสัย จำนวน 6 คัน ขับเข้ามาบริเวณช่องทางผ่านดังกล่าว จึงได้ทำการแสดงตัวเพื่อเข้าตรวจสอบ พบว่าภายในทั้ง 6 คัน บรรทุกน้ำมันดีเซลที่ปกปิดอำพรางโดยการคลุมผ้าใบไว้ เจ้าหน้าที่ จึงได้ควบคุมตัวคนขับรถทั้ง 6 คนมาที่ สภ.พบพระ ดังนี้

ทหาร-ตำรวจ ดักจับรถบรรทุก 6 คัน ลอบขนน้ำมัน 60,000 ลิตร ส่งประเทศเมียนมา คนขับเปิดปากสารภาพ ก่อนถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทหาร-ตำรวจ ดักจับรถบรรทุก 6 คัน ลอบขนน้ำมัน 60,000 ลิตร ส่งประเทศเมียนมา คนขับเปิดปากสารภาพ ก่อนถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

  1. นายนิพัทธ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น 360 สีชมพู ทะเบียน กำแพงเพชร บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร
  2. นายเสน่ห์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น 360 สีเขียว ทะเบียน ตาก บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร
  3. นายบวร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น 360 สีขาว ทะเบียน กำแพงเพชร บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร
  4. นายนพรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น victor 380 สีขาว ทะเบียน ตาก บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร
  5. นายทักษะ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น 360 สีขาว ทะเบียน กำแพงเพชร บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร
  6. นายนคร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น 360 สีขาว ทะเบียน ตาก บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร รวมจำนวนน้ำมันดีเซล 60,000 ลิตร

จากการสอบสวนทั้ง 6 คน ให้การรับสารภาพว่า ได้รับว่าจ้างให้นำน้ำมันดีเซลดังกล่าว ไปส่งยังฝั่งประเทศเมียนมา ทางฉก.ราชมนู จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พบพระ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ย้อนเส้นทาง โอ๋ ญดา นางเอกดัง ก่อนฮือฮาตำแหน่ง พันโทหญิง เปิดภาพครอบครัวอบอุ่น
2

ท่านเปา แฉ อินฟลูดัง เปิดมูลนิธิบังหน้า หาเงินใช้หนี้พนัน เจ้าตัวไม่ทนเข้ามาเมนต์โต้
3

ดาราสาว โพสต์อาลัยแฟนหนุ่ม ไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไป ชาตินี้ฟ้าดินให้เราแยกจากกัน
4

อดีตนางเอกดัง ยุค 90 ปัจจุบันติดยศนายพัน มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพด้วย
5

แห่เมนต์สนั่น ควันอะไร สีขาวหนาทึบพวยพุ่งสูงเสียดฟ้า เมืองเพชรบูรณ์
6

โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆ หมอช้าง แจ้งข่าวดี 2ราศีช่วงนี้โอกาสทอง ดาวรุ่งดวงพุ่งแรง
7

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค.68 อัปเดตล่าสุด ร่วงลงแรง เทียบราคาปิดวานนี้
8

สุดทรมาน คลาวเดีย เปิดใจฟ้องหย่าสามีนักธุรกิจพม่า ฟ้องมือที่สามทำรัก17ปีล่ม
9

โน้ส อุดม งานเข้า ครูปรีชา แจ้งความหมิ่นประมาทฯ ปมคลิปเดี่ยว 'เดี่ยว 12'
10

รวบแม่เล้าอายุ 16 ปีชวนเพื่อนร่วมห้องเรียน ขายบริการตั้งแต่ม.1