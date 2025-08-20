ทหาร-ตำรวจ ดักจับรถบรรทุก 6 คัน ลอบขนน้ำมัน 60,000 ลิตร ส่งประเทศเมียนมา คนขับเปิดปากสารภาพ ก่อนถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันที่ 20 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 20.00 น.ของวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจราชมนู (ฉก.ราชมนู) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน จ.ตาก พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พบพระ และฝ่ายปกครอง ทำการเฝ้าตรวจบริเวณ ท้ายหมู่บ้านมอเกอร์ไทย อ.พบพระ จ.ตาก
สามารถจับกุมรถบรรทุกต้องสงสัย จำนวน 6 คัน ขับเข้ามาบริเวณช่องทางผ่านดังกล่าว จึงได้ทำการแสดงตัวเพื่อเข้าตรวจสอบ พบว่าภายในทั้ง 6 คัน บรรทุกน้ำมันดีเซลที่ปกปิดอำพรางโดยการคลุมผ้าใบไว้ เจ้าหน้าที่ จึงได้ควบคุมตัวคนขับรถทั้ง 6 คนมาที่ สภ.พบพระ ดังนี้
- นายนิพัทธ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น 360 สีชมพู ทะเบียน กำแพงเพชร บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร
- นายเสน่ห์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 49 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น 360 สีเขียว ทะเบียน ตาก บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร
- นายบวร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น 360 สีขาว ทะเบียน กำแพงเพชร บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร
- นายนพรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้อฮีโน่ รุ่น victor 380 สีขาว ทะเบียน ตาก บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร
- นายทักษะ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น 360 สีขาว ทะเบียน กำแพงเพชร บรรทุกน้ำมันจำนวน 10,000 ลิตร
- นายนคร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ขับขี่รถบรรทุก ยี่ห้ออีซูซุ รุ่น 360 สีขาว ทะเบียน ตาก บรรทุกน้ำมัน จำนวน 10,000 ลิตร รวมจำนวนน้ำมันดีเซล 60,000 ลิตร
จากการสอบสวนทั้ง 6 คน ให้การรับสารภาพว่า ได้รับว่าจ้างให้นำน้ำมันดีเซลดังกล่าว ไปส่งยังฝั่งประเทศเมียนมา ทางฉก.ราชมนู จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.พบพระ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป