เมียนมา ส่งเครื่องบินขับไล่ ทิ้งระเบิดโจมตีฐานทหารกะเหรี่ยง เผย 3 วัน ดับแล้ว 32 ราย บาดเจ็บอีก 13 คน หลังพบโดรนบินสอดแนม ก่อนโดนถล่ม

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2568 แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงกองทัพคาเรนนี / KA เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 06.30 น.วันนี้ กองทัพอากาศเมียนมา ส่งเครื่องบินขับไล่ มาทิ้งระเบิดโจมตีใส่พลเรือน เมืองมอชีว์ ทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย

ก่อนหน้าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมา ในช่วงกลางคืน ประชาชนในหมู่บ้านหล่อคาโหล่ พบเห็นโดรนของทหารเมียนมาบินสอดแนมในระดับสูง คาดเป็นการเฝ้าตรวจสอบการเคลื่อนไหวของทหารกะเหรี่ยงคาเรนนีในพื้นที่ดังกล่าว

การโจมตีของกองทัพอากาศเมียนมา อย่างต่อเนื่อง 3 วันในรอบสัปดาห์ ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตไป 32 คน รวมเด็ก สตรี ผู้ชรา บาดเจ็บอีก 13 คน

โดยในรอบปีนี้ กองทัพอากาศเมียนมาได้โจมตีเมืองมอชีว์รวมแล้ว 15 ครั้ง ซึ่งทางด้านรัฐบาลเฉพาะกาลของคาเรนนี (IEC) ได้เร่งรายงานให้รัฐบาลระหว่างประเทศรวมถึงสหประชาชาติและอาเซียนให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามของรัฐบาลทหารเมียนมาที่มีต่อพลเรือน

 

