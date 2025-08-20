เมียนมา ส่งเครื่องบินขับไล่ ทิ้งระเบิดโจมตีฐานทหารกะเหรี่ยง เผย 3 วัน ดับแล้ว 32 ราย บาดเจ็บอีก 13 คน หลังพบโดรนบินสอดแนม ก่อนโดนถล่ม
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2568 แหล่งข่าวผู้นำระดับสูงกองทัพคาเรนนี / KA เปิดเผยว่า เมื่อเวลา 06.30 น.วันนี้ กองทัพอากาศเมียนมา ส่งเครื่องบินขับไล่ มาทิ้งระเบิดโจมตีใส่พลเรือน เมืองมอชีว์ ทำให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน 5 ราย
ก่อนหน้าการโจมตีดังกล่าวของกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมา ในช่วงกลางคืน ประชาชนในหมู่บ้านหล่อคาโหล่ พบเห็นโดรนของทหารเมียนมาบินสอดแนมในระดับสูง คาดเป็นการเฝ้าตรวจสอบการเคลื่อนไหวของทหารกะเหรี่ยงคาเรนนีในพื้นที่ดังกล่าว
การโจมตีของกองทัพอากาศเมียนมา อย่างต่อเนื่อง 3 วันในรอบสัปดาห์ ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตไป 32 คน รวมเด็ก สตรี ผู้ชรา บาดเจ็บอีก 13 คน
โดยในรอบปีนี้ กองทัพอากาศเมียนมาได้โจมตีเมืองมอชีว์รวมแล้ว 15 ครั้ง ซึ่งทางด้านรัฐบาลเฉพาะกาลของคาเรนนี (IEC) ได้เร่งรายงานให้รัฐบาลระหว่างประเทศรวมถึงสหประชาชาติและอาเซียนให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามของรัฐบาลทหารเมียนมาที่มีต่อพลเรือน