ลูกสาว เดินไปปิดไฟหลังบ้าน เห็นพ่อยืนอยู่ เรียกไม่ตอบ เดินเข้าไปใกล้ ช็อกร่ำไห้ กลายเป็นศพเสียชีวิตแล้ว เผยสุดเศร้าเล่าสาเหตุ

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 20 ส.ค.2568 ร.ต.อ.อิสระ แสงสว่าง พนักงานสอบสวน สภ.พระสมุทรเจดีย์ รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่ง ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู

ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียว บริเวณประตูห้องนอนภายในบ้านพบร่าง นายพิพัชร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 71 ปี สภาพผูกคอเสียชีวิต สวมเสื้อลายสก๊อตแขนสั้นสีน้ำเงินอ่อน สวมกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล บริเวณช่องท้องมีถุงใส่ปัสสาวะติดตัวอยู่ เจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาตรวจสอบ ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย และบริเวณในห้องนอนไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือรื้อค้นทรัพย์สินใด ๆ

จากการสอบถาม ลูกสาวของผู้ตาย อายุ 39 ปี กล่าวว่า ผู้ตายเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) อยู่ในโรงงานแห่งหนึ่ง เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ตายล้มป่วยหลายโรคทั้งโรคมะเร็ง หัวใจ ต่อมลูกหมาก รูมาตอยด์ ตั้งแต่ป่วยมาผู้ตายบ่นว่าอยากตายบ่อยครั้ง เพราะกลัวว่าจะเป็นภาระของครอบครัว

ก่อนจะมาพบศพเมื่อช่วงเวลาประมาณ 09.30 น. ตนได้เดินไปปิดไฟหลังบ้านได้เห็นพ่อยืนแอบอยู่ข้างประตู จึงร้องถามว่ามายืนทำไมแต่ไม่ตอบ เมื่อเดินเข้าไปใกล้พบว่าพ่อได้เสียชีวิตแล้ว จึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยกู้ภัยให้มาตรวจสอบ

ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บันทึกภาพพร้อมลงบันทึกประจำวันไว้เบื้องต้น ก่อนมอบร่างผู้เสียชีวิตให้เจ้าหน้าที่มูลนิธินำส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชพร้อมประสานญาติให้เดินทางไปติดต่อขอรับศพมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป

