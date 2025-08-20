หนุ่มโพสต์ขายเตียงของยายที่เสียชีวิตแล้ว กลายเป็นไวรัล คอมเมนต์2ฝั่งไม่เห็นด้วยแนะควรบริจาค อีกฝ่ายให้กำลังใจ เจ้าตัวเผยไม่ถือสาใคร ยืนยันเตียงซื้อมา
วันที่ 20 ส.ค.68 กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ขายเตียงสำหรับผู้ป่วยลงในกลุ่ม ระบุเป็นเตียงของยายที่เสียชีวิตไปแล้ว ในเวลาต่อมากลับโดนชาวเน็ตจำนวนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ มองว่าควรบริจาคให้กับผู้ยากไร้เพราะเป็นเตียงของผู้เสียชีวิตไปแล้ว
ต่อมาผู้โพสต์ได้โพสต์ระบุว่า “ขออภัยเรื่องเตียงนะครับ ผมอาจจะคิดน้อยไปหน่อย ถึงโพสต์ขายจนเป็นประเด็น เพราะคิดว่าของซื้อมาต้องขายไปลืมคิดเรื่องการบริจาค สรุปผมจะบริจาคให้กับคนที่ต้องการใช้เตียงต่อนะครับ ขอบคุณพี่น้องที่เตือนสติครับ”
โพสต์นี้หรือคำพูดที่ไม่เป็นอคติกับใคร กลายเป็นไวรัลขึ้นมาเพียงข้ามคืน เนื่องจากมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจเจ้าของโพสต์เป็นจำนวนมาก โดยมองว่าหากมีกำลังเหลือก็สามารถบริจาคได้ แต่หากต้องการขายก็ย่อมได้ เพราะเป็นสิ่งที่เราจ่ายด้วยตนเอง ไม่ได้มีใครมาช่วยจ่ายให้
ก่อนเจ้าตัวจะมาโพสต์ว่า “ขอบคุณทุกคนนะครับ ผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับ ตอนที่ผมโพสต์ขายคนเข้ามาว่าผมเต็มเลย จนผมรู้สึกผิดมาก ว่าทำไมถึงโพสต์ขาย เขามีแต่เอาไปบริจาคกัน ผมก็งงๆ เพราะไม่ได้คิดอะไรมาก ผมคิดว่าน่าจะทำอะไรผิด ผมเลยลบโพสต์นั้นไป เลยตั้งโพสต์ใหม่เป็นจะเอาไปบริจาค ที่อนามัยใกล้ๆบ้านแทน
แต่ช่วงเช้า มีพี่คนนึงแกหลังไมค์มาบอกว่า พ่อเขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายขอซื้อต่อ ไม่อยากขอฟรี เขาถามผมจะขายเท่าไหร่ ผมเลยบอกผมเอา 1500 พร้อมวิลแชร์ให้ไปด้วย เตียงหลังนี้ผมซื้อมาราคา 5000 บาท เป็นของมือ 1 ยังใช้งานได้ปกติทุกอย่าง
ผู้สื่อข่าวติดต่อผู้โพสต์ชื่อ นายอภินันท์ พันหนองบัว อายุ 32 ปี ชาว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กราฟฟิกของบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์
นายอภินันท์ เล่าว่า โพสต์ที่ตนโพสต์เป็นการโพสต์ขายแบบตรงๆเลย ในราคา 2,500 บาทรวมวีลแชร์ หลังจากโพสต์ไปแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูอีกเลย ผ่านไปประมาณ 4-5 ชม.จึงได้เปิดเข้าไปในเฟซบุ๊ก พบว่ามีคอมเมนต์เป็นจำนวนมากว่าไม่เห็นด้วย เตียงซึ่งเป็นของคนป่วยหรือเป็นของคนเสียชีวิตไม่ควรจะเอามาขายควรที่จะเอาไปบริจาคหรือไม่
ยอมรับว่าส่วนตัวงงที่มีคนแนะนำให้เอาไปบริจาค เพราะในหัวตอนแรกของตนไม่เคยคิดที่จะเอาบริจาคเลย เนื่องจากเป็นของซื้อมาขายไป เหมือนของมือสองอื่นๆที่ตนโพสต์ขายเช่นเดียวกัน ถือเป็นเรื่องปกติยังไม่คิดถึงเรื่องการบริจาค พอมีคนมาแนะนำรู้สึกว่าผิดหรือคิดน้อยไปหรือเปล่า
นายอภินันท์ เล่าด้วยว่า โพสต์แรกมีคนทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จึงลบโพสต์ไปกลัวเขาทะเลาะกันมากกว่า หลังจากนั้นได้โพสต์คำขอโทษขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ไม่คิดว่าจะมีมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก ทั้งในคอมเม้นและอินบ็อกซ์
มีเพื่อนในเฟซบุ๊กแจ้งว่าโพสต์คำขอโทษของตนมีคนแชร์ไปเยอะมาก มีทั้งแนะนำว่าไม่ต้องไปทำบุญก็ได้ และต้องเอาไปขายเพราะมันเป็นของของเราที่ซื้อมา ยอมรับตอนแรกจะเอาไปบริจาคตามคำแนะนำ จนกระทั่งมีคนทักมาขอซื้อจึงขายไปทั้งสองชิ้นในราคา 1,500 บาทจากที่ซื้อมา 5,000 บาท ได้ทั้งเตียงและวีลแชร์ และยังได้รับคำอนุโมทนาบุญจากคนซื้ออีกด้วย