เข้าไปได้อย่างไร พบลูกแมว ติดอยู่ในเสาของอาคารโรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ นาน 4 วัน เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือจนปลอดภัย
เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2568 นายศราวุธ ศรีทันดร นายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิ ได้รับแจ้งจาก ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัณณิตา กลิ่นชื่น (ครูแต) ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนเทศบาลทองผาภูมิ ว่า พบลูกแมวติดอยู่ภายในเสาของอาคารของโรงเรียน หลังรับแจ้งจึงมอบหมายให้ นายธีรศักดิ์ ฤทธิ์วงค์ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลทองผาภูมิ ออกให้ความช่วยเหลือ
จาการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่าลูกแมวติดอยู่ในเสาอาคาร เมื่อไปถึงได้ยินเสียงแมวร้อง อยู่ในช่องเสาความสูงประมาณ 3 เมตร ได้รับแจ้งว่าติดตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา โดยไม่ทราบว่าไปติดอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร เจ้าหน้าที่พยายามหาวิธีการช่วยเหลือ ได้ใช้อุปกรณ์แย๊กแผ่นปูนของเสาดังกล่าวออก กระทั่งพบตัวลูกแมวอยู่ในเสา จึงช่วยเหลือนำลูกแมวออกมาได้สำเร็จ
เบื้องต้นพบว่าลูกแมวมีสภาพแข็งแรง สมบูรณ์ดี โดยทางว่าที่ร้อยตรีหญิง พัณณิตา กลิ่นชื่น (ครูแต) ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1 จะรับเลี้ยงลูกแมวนี้ต่อไป