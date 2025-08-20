สาววัยเพียง 30 ดับปริศนาคารถยนต์ ขณะนั่งข้ามจังหวัด

สาววัยเพียง 30 ดับปริศนาคาบนรถยนต์ ขณะนั่งรถจากปัตตานี มาเบตง จ.ยะลา ญาติงง นั่งมาดีดี หมดสติ ก่อนเสียชีวิต
เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 20 ส.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองยะลา รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัย กรณีบุคคลเสียชีวิตภายในรถยนต์ ในปั้ม ปตท.418 ขาเข้าเมืองยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา จึงแจ้งผู้บังคับบัญชา และกำลังเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบร่าง น.ส.ยามียะห์ ลอตาเล็ง อายุ 30 ปี เสียชีวิตภายในรถยนต์ จากการสอบถามญาติเบื้องต้น ทราบว่าบุคคลดังกล่าวนั่งรถมาจากพื้นที่ปัตตานี เพื่อที่จะไปเบตง ระหว่างเดินทางได้หมดสติ ญาติจึงแจ้งกู้ภัยเข้าตรวจสอบ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึง พบว่าบุคคลดังกล่าวได้เสียชีวิตแล้ว จึงแจ้งร้อยเวรสอบสวนดำเนินการต่อไป