พยานลับ เผยชนวน สาววัย32 แทงเจ้าของร้านตามสั่งดับ เปิดวงจรปิด

พยานลับ เผยชนวนเดือด สาววัย32 แทงเจ้าของร้านตามสั่งดับ ถูกจับบอก “หนูง่วง” เล่าเหตุการณ์ 3 วันก่อน เปิดภาพวงจรปิดวันนั้นเกิดอะไรขึ้น
จากกรณี น.ส.จารุวรรณ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ลูกค้าสาวเข้ามานั่งร้านอาหารตามสั่งริมเขื่อนแม่น้ำปิงในพื้นที่ ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร สั่งเบียร์อาหารมานั่งกินชมวิว ยังไม่ทันหมดขวด เกิดมีปากเสียงกับป้าวัย 62 ปี เจ้าของร้าน สุดท้ายใช้มีดพกแทงหนีไปล้มคว่ำ ญาติพาส่งโรงพยาบาลสิ้นใจสลด ก่อนตำรวจตามไปจับได้ที่บ้าน มือฆ่ากลับพูดสั้น ๆ “หนูง่วง” ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 21 ส.ค.2568 ผู้สื่อข่าวไปพบกับชาวบ้านรายหนึ่งซึ่งเป็นคนในพื้นที่และรู้จักกับทางผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุอีกด้วย โดยเล่าถึงชนวนเหตุสลดในครั้งนี้ว่า เท่าที่ตนได้ยินมา คาดว่าวันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุมาสั่งอาหารและเบียร์ดื่มเพียงลำพัง
แต่มีปากเสียงกับผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับที่ผู้ก่อเหตุเมื่อ 3 วันก่อนเกิดเหตุได้มานั่งดื่มที่ร้านจนเมาไม่ได้สติ และมีผู้ชายที่มีอายุมานั่งกินด้วย อาศัยช่วงนั้นพาผู้ก่อเหตุออกไปจากร้าน ส่วนจะไปทำอะไรอย่างไรนั้นไม่รู้ พอมาวันนี้จึงเกิดเหตุการดังที่ได้เห็นกัน โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุคงแค้นใจว่าผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของร้านน่าจะเป็นใจ จึงอาจจะมาพูดคุยจนมีปากเสียงกันจนก่อเหตุสลดในครั้งนี้ขึ้น
ขณะที่ภาพวงจรปิดย้อนไป 3 วันตามคำบอกเล่า คือวันที่ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่าผู้ก่อเหตุมานั่งดื่มกินอยู่ที่ร้านตามสั่งจริง โดยมีชายเสื้อเหลืองนั่งดื่มกินอยู่ด้วย โดยกินอยู่ในระยะเวลาหนึ่ง กระทั่งช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ชายคนดังกล่าวได้นำรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุเข้าไปจอดภายในร้าน ก่อนจะเดินไปหันหัวรถจักรยานยนต์ของชายคนดังกล่าวออกมาอีกทางของหน้าร้าน
แล้วเข้าไปนั่งดื่มกินและพูดคุยกับผู้ก่อเหตุระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นช่วงเวลาเกือบ 23.00 น. ชายคนดังกล่าวจึงได้ประคองผู้ก่อเหตุซึ่งสวมเสื้อสีแดงออกมาจากร้านก่อนจะซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกไปจากร้าน ซึ่งลักษณะของผู้ก่อเหตุอยู่ในอาการมึนเมาไม่รู้สึกตัวขับผ่านวัด ผ่านอำเภอ มาถึงสี่แยกตีนสะพานก่อนจะพุ่งตรงหลุดมุมกล้องวงจรปิดไป แต่ไม่ใช่ทางที่จะไปบ้านของหญิงสาวผู้ก่อเหตุ
ทั้งนี้ คาดว่าในวันเกิดเหตุผู้ก่อเหตุคงจะมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่า ผู้เสียชีวิตรู้จักกับชายคนดังกล่าวหรือไม่ เหตุใดชายคนดังกล่าวจึงพาตนไปแบบนั้น ทั้ง ๆ ที่ไม่รู้จักกัน แถมยังย่ำยีตนอีกด้วย อาจจะพูดคุยกันไม่เข้าใจจึงก่อเหตุดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นดังกล่าวเป็นเพียงคำให้การจากพยานที่ตรงกับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเท่านั้น ส่วนจะมีความเกี่ยวโยง จนเป็นชนวนแห่งการก่อเหตุโหดร้ายในครั้งนี้มากน้อยเพียงใด จะใช่หรือไม่ใช่ ขึ้นอยู่กับผู้ต้องหาจะยอมเปิดเผยออกมาหรือไม่ เนื่องจากคู่กรณีอีกฝ่ายได้เสียชีวิตไปแล้ว ไม่สามารถมาโต้แย้งได้ จึงต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียชีวิตด้วย