เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำเพิ่ม 1,300 ลบ.ม./วินาที หลังน้ำเหนือมีปริมาณเพิ่มขึ้น ท้ายเขื่อนน้ำสูงเกือบ 1 เมตร เตือน 11 จังหวัด ลุ่มภาคกลางรับมือน้ำสูงขึ้น
เมื่อวันที่ 21 ส.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมชลประทาน ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำ ไปยัง 11 จังหวัดลุ่มภาคกลางประกอบด้วย จ.อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ว่า
ช่วงวันที่ 21 ส.ค. น้ำเหนือจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ 1,850 ลบ.ม./วิ ทำให้เขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบาย เพื่อให้สอดคล้องและสร้างสมดุลปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ในอัตรา 1,200-1,500 ลบ.ม./วิ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน ที่จะมีระดับน้ำยกตัวขึ้น 10-90 ซม. จึงขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีบ้านเรือนอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา และผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา แพ โป๊ะ ร้านอาหาร และงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่สูงขึ้นนั้น
ล่าสุด สถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง พบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าน้ำส่วนหนึ่งถูกตัดยอดผันเข้าทุ่งบางระกำ จ.พิษณุโลก และพื้นที่แก้มลิงเหนือเขื่อนแล้วก็ตาม
โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 1,554 ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทรงตัวระดับสูงในรอบ 24 ชม. วัดได้ 15.59 ม.รทก. (เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนแบบขั้นบันได
ล่าสุดเพิ่มอัตราการระบายจาก 1,200 ลบ.ม./วิ ขึ้นไปที่อัตรา 1,250 ลบ.ม./วิ และคาดว่าจะปรับขึ้นไปที่ 1,300 ลบ.ม./วิ ภายในวันนี้ เพื่อรับมวลน้ำจากฝนที่จะตกหนักทางตอนบนของประเทศไปจนถึงวันที่ 26 ส.ค. และลดผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อน โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้น 17 ซม.ในรอบ 24 ชม. วัดได้ 12.20 ม.รทก.
โดยทางราชการย้ำเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อน ในคลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ในพื้นที่ จ.อ่างทอง และพระนครศรีอยุธยา ขอให้เฝ้าสังเกตความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ที่จะยกตัวขึ้น 10-20 ซม. ใน 24 ชม.ข้างหน้า และติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป