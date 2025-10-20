คนงานลงคลองหาปลา งมเจอวัตถุลักษณะคล้ายท่อนเหล็ก ถ่ายภาพส่งมาให้เจ้านายดูทางโทรศัพท์ แต่ภาพเบลอไม่ชัดไม่รู้คืออะไร สั่งถ่ายใหม่เอาให้ชัดๆ คราวนี้ถึงผงะลูกน้องหยิบขึ้นจากคลองมาวางบนพื้นถ่ายให้เห็นชัดถึงผงะ รีบบอกให้หนีห่าง
วันที่ 20 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบวัตถุคล้ายระเบิดภายในคลองสาธารณะ บริเวณซอย 40 ถนนเทศบาล 1 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จึงประสานฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง และหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบพื้นที่โดยเร่งด่วน พร้อมกันไม่ให้ชาวบ้านเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นลูกปืน ค. (เครื่องยิงลูกระเบิด) ขนาด 60 มิลลิเมตร อยู่ในสภาพเก่ามีสนิมจับทั่วทั้งลูกแต่ยังไม่เคยผ่านการใช้งาน โดยที่หัวระเบิดยังคงมีระบบเซฟตี้ (นิรภัย) ไม่ได้ถูกสลัดออก เจ้าหน้าที่คาดว่าดินระเบิดภายในอาจเสื่อมสภาพ จากการแช่น้ำเป็นเวลานาน
นายสยาม อายุ 58 ปี นายจ้างของแรงงานต่างด้าวผู้พบระเบิด เปิดเผยว่า คนงานชื่อ นายโซ อายุ 38 ปี ออกไปหาปลาในคลองห่างจากแคมป์คนงานราว 2 กิโลเมตร ก่อนจะงมเจอวัตถุลักษณะคล้ายท่อนเหล็ก จึงถ่ายภาพส่งมาให้ดูทางโทรศัพท์ แต่เนื่องจากภาพแรกไม่ชัดตนจึงให้ถ่ายใหม่อีกครั้ง คราวนี้คนงานนำวัตถุดังกล่าวขึ้นมาวางบนบกแล้วถ่ายใกล้ๆ เมื่อเห็นภาพตนถึงกับผงะเพราะมันคือ “ลูกระเบิดปืน ค.” จึงรีบสั่งให้ลูกน้องถอยห่างออกมา พร้อมขับรถมาดูด้วยตนเองและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าตรวจสอบทันที
ต่อมา นายณฐาภพ ยมจินดา ปลัดฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางละมุง พร้อมหน่วย EOD ตำรวจภูธรภาค 2 เดินทางเข้าตรวจสอบและเก็บกู้อย่างปลอดภัย โดยสันนิษฐานว่า อาจมีผู้ลักลอบนำระเบิดมาทิ้งในคลองเพื่อหลบหนีความผิด เนื่องจากการครอบครองวัตถุระเบิดถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นเพิ่มเติม แต่ไม่พบระเบิดลูกอื่น เบื้องต้นได้เคลื่อนย้ายระเบิดปืน ค. ลูกดังกล่าวไปยังพื้นที่ปลอดภัยในค่ายทหาร เพื่อทำลายตามขั้นตอนต่อไป