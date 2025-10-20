ระเบิดร้านน้ำชา ยอดเสียชีวิตเพิ่มเป็น 2 ราย ตำรวจชี้จุดวางบึ้ม เป็นโซนใช้สัญจรไปทำงานช่วงเช้า มั่นใจมุ่งเป้าทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์
นราธิวาส – ความคืบหน้าคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณริมถนนสายเทศบาลยี่งอ – ต้นไม้ใหญ่ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ วันที่ 16 ต.ค. ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 17 ราย เสียชีวิต 2 ราย คือ น.ส.รอเมาะ อายุ 79 ปี และ นายมูฮัมหมัดไซฟู อายุ 29 ปี
ล่าสุด พ.ต.อ.นราวี บินแวอารง ผกก.สภ.ยี่งอ พร้อมด้วย พ.ต.ท.หญิง เสาวลักษณ์ ตรีมรรค หัวหน้างาน กร.ศปก.ตร.สน. และ พ.ต.ท.หญิง สุนิดา วาสนารักษ์ เจ้าหน้าที่งาน กร.ศปก.ตร.สน. รวมทั้งทีมโฆษกตำรวจภูธรภาค 9 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยี่งอ ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและรณรงค์ต่อต้านความรุนแรง ร่วมกับทีมโฆษกชาวบ้านจังหวัดนราธิวาส
จากนั้นได้เดินทางเข้าเยี่ยม นายอัลอามาน เจะและ หนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิด ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด
พ.ต.อ.นราวี เปิดเผยว่า จุดที่คนร้ายวางระเบิด เป็นเส้นทางหลักที่ข้าราชการและประชาชนใช้สัญจรเพื่อไปทำงานในช่วงเช้า และยังเป็นจุดที่มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น
เหตุการณ์นี้สะท้อนว่า ผู้ก่อเหตุความรุนแรงมุ่งเป้าทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยายเมาะ (ผู้เสียชีวิต) ที่นั่งรอรถขายปลาอยู่ห่างจากจุดระเบิดเพียง 10 เมตร และผู้ที่ขับรถผ่านมาในช่วงเกิดเหตุ
จากนั้น ชาวบ้านและกลุ่มสตรีในพื้นที่ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ พร้อมชูป้ายแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ อาทิ “ขอให้ยุตติความรุนแรงในพื้นที่ทุกรูปแบบ” “หยุดทำร้ายประเทศไทย” “หยุดใช้ความรุนแรง” และ “พลังประชาชนปฏิเสธความรุนแรง”