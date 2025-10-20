ผู้ว่าฯนครปฐม ผนึกกำลัง ผู้การฯ นครปฐม เปิดยุทธการ “ปิดเมือง สยบแว้นนครปฐม” กวาดจับแก๊งเด็กแว้นรวมตัวขี่ป่วนแข่งกันบนถนนหน้าศาลากลาง รวบมาได้ 7 ขยายผลรวบได้อีก 24 ยึดจยย.เช็กประวัติ
วันที่ 20 ต.ค.2568 ที่สภ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม น.ส.อโรชา นันทมนตรี ผวจ.นครปฐม พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.อชิรวัตติ์ ถาวรเจริญวัฒน์ ผกก.สภ.เมืองนครปฐม พ.ต.ท.ตะวัน วัฒนรังสรรค์ รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.ฤทธิชัยปกรณ์ ดำรงค์อิทธิสกุล รอง ผกก.สส. ร่วมแถลงผลการกวาดล้างจับกุมเยาวชนขับขี่รถจักรยานยนต์กวนเมืองบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความรำคาญช่วงยามค่ำคืนมาตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ผลการจับกุมได้ผู้ต้องหา 7 คน อายุระหว่าง 18 – 22 ปี พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ 7 คัน ติดตามขยายผลจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนรวมทั้งหมด 24 ราย แจ้งข้อกล่าวหาว่า ร่วมกันพยายามแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานจราจร
ผวจ.นครปฐม เปิดเผยว่า การจับกุมแก๊งขับขี่รถจักรยานยนต์ครั้งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จังหวัดนครปฐมได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจ เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างเข้มงวดในการใส่ใจเกี่ยวกับรวมตัวของเยาวชนสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ มีการกำชับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่ให้ร่วมมือกับตำรวจอย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องอาวุธปืน ยาเสพติด และเหตุอาชญากรรมที่จะสร้างปัญหาให้สังคม ต้องบอกว่าการปิดล้อมจับกุมครั้งนี้มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้นั่นคือการใช้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าศาลากลางในการจับพฤติกรรมและวางแผนการจับกุม เน้นหนักเรื่องของความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนที่อาจหลงผิดและคึกคะนองแต่ก็สร้างปัญหาให้กับสังคมซึ่งเรื่องนี้ดำเนินกฎอย่างจริงจังต่อไป
ด้านพล.ต.ต.พิทักษ์ ระบุ การจับกุมครั้งนี้อยู่ภายใต้แผนงาน ตามยุทธการ “ปิดเมือง สยบแว๊นนครปฐม” สามารถควบคุมผู้ก่อเหตุที่มีการรวมตัวกันหลายราย เป็นจุดเริ่มต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของเยาวชน ได้มีการเชิญผู้ปกครองและผู้ที่ถูกจับเข้ามาทำความเข้าใจกันว่าในอนาคตหากท่านอยากเป็นผู้สนับสนุนให้ลูกหลานออกมาก่อเหตุป่วนเมืองเช่นนี้ก็อาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาในฐานะผู้สนับสนุนด้วย ตอนนี้เรานำเทคโนโลยีและระบบออนไลน์ในการวางแผนปิดล้อมตั้งแต่หัวถนนและท้ายถนน มีการดำเนินการอย่างละมุนละม่อมไม่ทำให้เยาวชนประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ
“นอกจากนี้จะมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนรวมถึงปัญหาเหตุอาชญากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในจ.นครปฐม โดยนำนโยบายของผบ.ตร. ผบช.ภาค 7 ลงกำชับในการดำเนินการอย่างเข้มข้นและจริงจังเหล่านี้
ส่วนรถจักรยานยนต์ที่ยึดมาได้นอกจากตรวจสอบเรื่องการดัดแปลงอุปกรณ์ที่ทำให้เสียงดังแล้ว ยังตรวจสอบอาชญากรรมด้วยว่ารถคันไหนเคยมีประวัติไปก่อเหตุเรื่องใดและเคยถูกโจรกรรมมาหรือไม่ หากมีก็จะมีการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและชัดเจนต่อไป นับจากนี้จะเป็นก้าวแรกในการปราบปรามและควบคุมพฤติกรรมของเยาวชนและประชาชนที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่สังคมอย่างจริงจังแน่นอน”