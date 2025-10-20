ตลอดทั้งวัน ปชช.ชาวตรังยังคงแห่ไปธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน และใช้สารพัดวิธีการแม้จะเจอปัญหา เพียงหวังได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แม้ล่าสุดสิทธิในรอบแรก 20 ล้านคนจะเต็มหมดแล้ว
วันที่ 20 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่หน้าธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในจ.ตรัง ว่าหนาแน่นไปด้วยประชาชนที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อขอเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลได้ ทั้งนี้ตลอดทั้งวันจำนวนประชาชนก็ยังคงหนาแน่นและใช้ความพยายามที่จะเข้าร่วมโครงการให้ได้
โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยแจกบัตรคิว และมีครูจากสกร. ประมาณ 20 คน จากทุกตำบลของอำเภอเมืองตรัง มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการโหลดแอพเป๋าตังค์ ช่วยสแกนหน้า ช่วยกดยืนยันสิทธิ หรืออื่นๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่มาต่างพบปัญหาคล้ายกัน เช่น บางคนเปลี่ยนเบอร์มือถือ บางคนจำรหัสปลดล็อกมือถือไม่ได้ บางคนสแกนหน้าไม่ได้ ขณะที่ตู้เอทีเอ็มก็อยู่สูง ทำให้สแกนหน้ายากลำบาก จนบางรายต้องพาเก้าอี้เสริมมาช่วยวางในการยืนหน้าตู้ เพื่อให้สามารถสแกนหน้าได้สะดวกขึ้น
โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางท่านที่ยังใช้มือถือรุ่นเก่าจึงไม่สามารถจะโหลดแอพธนาคารได้ ต้องไปยืมมือถือหลานมาใช้ทำธุรกรรมแทน เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่แม้จะแก้ปัญหาลงทะเบียนได้สำเร็จ แต่ต้องรอลุ้นว่าจะได้รับสิทธิหรือไม่ เพราะล่าสุดสิทธิในรอบแรก 20 ล้านคนเต็มหมดแล้ว