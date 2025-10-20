ตลอดทั้งวัน ปชช.ชาวตรังยังคงแห่ไปธนาคารเพื่อยืนยันตัวตน และใช้สารพัดวิธีการแม้จะเจอปัญหา เพียงหวังได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง แม้ล่าสุดสิทธิในรอบแรก 20 ล้านคนจะเต็มหมดแล้ว

วันที่ 20 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ ที่หน้าธนาคารกรุงไทยทุกสาขาในจ.ตรัง ว่าหนาแน่นไปด้วยประชาชนที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนเพื่อขอเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลได้ ทั้งนี้ตลอดทั้งวันจำนวนประชาชนก็ยังคงหนาแน่นและใช้ความพยายามที่จะเข้าร่วมโครงการให้ได้

โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารคอยแจกบัตรคิว และมีครูจากสกร. ประมาณ 20 คน จากทุกตำบลของอำเภอเมืองตรัง มาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการโหลดแอพเป๋าตังค์ ช่วยสแกนหน้า ช่วยกดยืนยันสิทธิ หรืออื่นๆ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่มาต่างพบปัญหาคล้ายกัน เช่น บางคนเปลี่ยนเบอร์มือถือ บางคนจำรหัสปลดล็อกมือถือไม่ได้ บางคนสแกนหน้าไม่ได้ ขณะที่ตู้เอทีเอ็มก็อยู่สูง ทำให้สแกนหน้ายากลำบาก จนบางรายต้องพาเก้าอี้เสริมมาช่วยวางในการยืนหน้าตู้ เพื่อให้สามารถสแกนหน้าได้สะดวกขึ้น

โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางท่านที่ยังใช้มือถือรุ่นเก่าจึงไม่สามารถจะโหลดแอพธนาคารได้ ต้องไปยืมมือถือหลานมาใช้ทำธุรกรรมแทน เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ที่แม้จะแก้ปัญหาลงทะเบียนได้สำเร็จ แต่ต้องรอลุ้นว่าจะได้รับสิทธิหรือไม่ เพราะล่าสุดสิทธิในรอบแรก 20 ล้านคนเต็มหมดแล้ว

 

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
2

ลูกสาวเพื่อนบ้านมาเล่นกับลูกชายที่บ้าน กลับมาเห็นความผิดปกติ เปิดกล้องดูถึงกับอิ่มเอมใจ
3

หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว ผลหวยลาว ประจำงวดวันที่ 20 ตุลาคม 2568
4

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ7 เตือน อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักมาก
5

วิจารณ์ยับ! 2 หนุ่มเมาทะเลาะกัน ในงานกฐิน กำนันสั่งซัดกันตัวต่อตัว ให้ฝ่ายปกครองยืนล้อม
6

ดวงเฮงดวงปัง - ราศีใดการเงินดีขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งลาภแบบฟลุกๆ ก็มีเช่นกัน และราศีที่เดินทางไกลอาจมีของหาย
7

'หมอหมู' เผยงานวิจัย ผู้ชายวัย 18-35 ปี ดูคลิป 18+ มากไป เสี่ยงหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
8

เฉียดตาย นักบินบาดเจ็บ หลังวัตถุลึกลับพุ่งชน เศษกระจกแตกกลางอากาศ ลงจอดฉุกเฉิน
9

ไรเดอร์สไตรค์งาน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องขึ้นค่ารอบวิ่งรับส่งอาหาร เตรียมยกระดับหยุดเดลิเวอรี่ทั้งเมือง
10

สิ้นสุดทางรัก! พระเอกดัง วัย 63 ปี เลิกราแฟนสาวรุ่นลูกแล้ว หลังคบหากันไม่ถึงปี