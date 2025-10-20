วิจารณ์ยับ! 2 หนุ่มเมาทะเลาะกัน ในงานกฐิน กำนันสั่งซัดกันตัวต่อตัว ให้ฝ่ายปกครองยืนล้อม

วิจารณ์ยับ! 2 หนุ่มเมาทะเลาะกัน ในงานกฐิน กำนันสั่งซัดกันตัวต่อตัว โดยให้ฝ่ายปกครองยืนล้อมไว้ ชาวบ้าน-ญาติ ไม่พอใจ ถามใช้วิธีนี้แล้วบ้านเมืองจะมีกฎหมายทำไม
เชียงใหม่ – ผู้สื่อข่าวได้รับคลิปจากชาวบ้านใน อ.หางดง แจ้งเหตุทะเลาะวิวาทในงานทอดกฐิน วัดพระเจ้าเหลี้อม ต.หนองตอง อ.หางดง วันที่ 19 ต.ค.
โดยในคลิปที่ชาวบ้านได้ถ่ายไว้และร้องเรียนมานั้น ได้มีการทะเลาะวิวาทกัน โดยเป็นชายเมา 2 คนที่เข้าไปชมคอนเสิร์ต ทะเลาะกันก่อนขึ้นไปป่วนบนเวทีรำวง ทำให้กำนันที่ควบคุมงาน ได้ให้เจ้าหน้าที่ผ่ายปกครองท้องถิ่นเข้าควบคุมตัวทั้งสองลงมาด้านล่างเวที และให้ชายทั้งสองต่อสู้กันแบบตัวต่อตัว โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะล้อมวงไว้ ไม่ให้ใช้อาวุธหรือซ้ำหากอีกฝ่ายล้ม
กำนันได้จับไมค์ประกาศให้ทั้งคูู่ชกต่อยกัน โดยชายตัวใหญ่กว่า อายุ 30 กว่าปี เข้าทำร้ายคู่กรณี อายุ 48 ปี จนสู้ไม่ได้ นอกจากนี้กำนันยังให้เปิดเพลงประกอบในช่วงที่มีการชกต่อย เพื่อให้เกิดความเร้าใจ จนทำให้ญาติของคู่กรณีที่มาเห็นเหตุการณ์ไม่พอใจอย่างมาก
ชาวบ้านผู้ร้องได้เล่าต่อว่า ทั้งสองคนเมาทั้งคู่ ฝ่ายปกครองท้องถิ่นไม่ควรทำแบบนี้ หากเกิดเหตุการณ์ไปมากกว่านั้น เจ้าหน้าที่จะรับผิดชอบไว้หรือไม่ บ้านเมืองเรามีกฏหมาย การทะเลาะวิวาทในที่สาธารณะก็มีโทษปรับกันไป ซึ่งชาวบ้านที่มาร่วมงานทอดกฐิน ต่างไม่เห็นด้วยที่ทำแบบนี้