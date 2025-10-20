ปราจีนบุรี ฮีโร่ตัวจริง! พยาบาลวิชาชีพฯ รษก. ผอ. รพ.สต.คู้ลำพัน เผชิญไม่คาดฝัน เด็กหญิง จมน้ำ หมดสติหัวใจหยุดเต้น รีบทำ CPR ดญ. ฟื้นคืนชีพ แห่ชื่นชม สวมจิตวิญญาณผู้ช่วยเหลืออย่างแท้จริง
20 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) โพสต์ภาพขณะพยาบาลกำลังทำการซีพีอาร์ ช่วยเหลือเด็กหญิงรายหนึ่ง พร้อมข้อความระบุว่า “โพสต์ชื่นชมฮีโร่ตัวจริง! นายก อบจ.ปราจีนบุรี ขอชื่นชม “พยาบาลอรยา” หัวใจเกินร้อย!
นางสาวณภาภัช อัญชสาณิชมน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (อบจ.) ขอแสดงความชื่นชม และยกย่องในความกล้าหาญ และความมีจิตวิญญาณของผู้ช่วยเหลืออย่างแท้จริง ของ นางอรยา พรหมมาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.สต.คู้ลำพัน
เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น. หลังเสร็จภารกิจเยี่ยมผู้ป่วยที่ ต.คู้ลำพัน อ.ศรีมโหสถ พยาบาลอรยา ได้พบเหตุการณ์ไม่คาดฝัน! รถกระบะตกบ่อน้ำ และมี เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจียนเจริญ อายุ 6 ปี จมน้ำ หมดสติ และที่สำคัญคือ หัวใจหยุดเต้น!
คุณอรยา ไม่ได้นิ่งเฉยแม้แต่วินาทีเดียว! ด้วยความรู้และทักษะทางการแพทย์ ท่านได้เข้าทำการ ปั๊มหัวใจ (CPR) อย่างทันท่วงที จนสามารถกู้ชีพ และทำให้หัวใจของน้องกลับมาเต้นได้สำเร็จ ก่อนจะประสานส่ง รพ.ศรีมโหสถ จนเด็กปลอดภัยในที่สุด
การกระทำของ พยาบาลอรยา พรหมมาศ คือแบบอย่างของบุคลากรสาธารณสุขที่ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกเวลาราชการ ท่านคือ ฮีโร่ตัวจริง ผู้ที่มอบโอกาสที่สองให้กับชีวิตของเด็กคนหนึ่ง ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะ