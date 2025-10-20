หนองบัวลำภู ตำรวจ เผยผลผ่าพิสูจน์ศพ หนุ่มกู้ชีพ ตายอนาถริมห้วย นิติเวชยืนยัน สาเหตุเสียชีวิต บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดใส่ โพรงปากไหม้ อกทะลุ มือฉีกขาด เตือนอุทาหรณ์ อันตรายร้ายแรง ควรเลิกสูบ

21 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ของสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณี สื่อมวลชนเสนอข่าว พบศพ นายพิรุณ สุริโย อายุ 47 ปี ลูกจ้างขับรถกู้ชีพ อบต.นาคำไฮ เสียชีวิตที่ริมฝั่งลำห้วยพะเนียง บริเวณฝายน้ำล้นบ้านหินลับ พื้นที่บ้านกุดฉิม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อประมาณเวลา 08.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2568

โดยญาติของผู้ตายแจ้งว่า ผู้ตายเพิ่งออกเวร 6 โมงเช้า หลังจากเข้าบ้าน ไปทานอาหารเช้าแล้วก็ถือเบ็ดตกปลา ขับรถออกจากบ้านมาตกปลาตามปกติ เหมือนทุกครั้งที่ว่างงาน เนื่องจากเป็นคนชอบตกปลา ภายหลังพบว่า เป็นศพในที่เกิดเหตุ

จากการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับ แพทย์เวรโรงพยาบาลหนองบัวลำภู พบว่า มีบาดแผล ที่ปาก ที่มือซ้าย มีแผลลึกที่เหนือราวนมซ้ายกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรืออาวุธ พบแต่ร่องรอยหยดเลือดผู้ตายที่ขึ้นมาจากริมฝั่งห้วยพะเนียง พยายามจะสตาร์ทรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินที่เป็นพาหนะ แต่ตกจากรถขาดใจตายอยู่ข้างรถจักรยานยนต์คู่ใจ

ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียด ไม่พบหลักฐานเพิ่มเติม จึงตัดสินใจส่งศพไปผ่าพิสูจน์ เพื่อหาสาเหตุการตาย และแจ้งตำรวจชุดสืบออกสอบสวนหาข่าว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ได้เผยแพร่ข้อความผ่านทาง Facebook ของสถานี มีใจความดังนี้

“จากกรณี ​เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 09.20 น. สภ.เมืองหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิต(เป็นชาย อายุ 47 ปี ราษฏรตำบลนาคำไฮ) ที่บริเวณฝายน้ำล้น บ้านกุดฉิม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ

​จากการตรวจสอบสภาพศพและชันสูตรอย่างละเอียดของแพทย์นิติเวช พบผู้เสียชีวิตมีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง ทั้งที่บริเวณใบหน้า มือ และหน้าอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการพบชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าปะปนอยู่ในบาดแผลและร่างกายของผู้เสียชีวิต

​ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการระเบิดของตัวแบตเตอรี่ในบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

สาเหตุการตาย : ปอดและหัวใจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง, ​หลักฐานในร่างกาย : พบเศษวัสดุโลหะจำนวน 3 ชิ้นในทรวงอก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนจากการระเบิด, ​บาดแผล : ช่องปากด้านใน-ด้านนอกฉีกขาดอย่างรุนแรง และมีรอยเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ในช่องปากและมือซ้าย, ​ตัดประเด็นอื่น : ไม่พบหัวกระสุนในร่างกาย

​สภ.เมืองหนองบัวลำภู ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอใช้กรณีอันน่าสลดใจนี้ ฝากเตือนภัยไปยังผู้ที่ยังใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกท่าน ให้ตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงที่ซ่อนอยู่จากความผิดพลาดของอุปกรณ์ โดยเฉพาะ “แบตเตอรี่” ที่สามารถระเบิดได้ตลอดเวลาและถึงแก่ชีวิต ​

“ชีวิตมีค่า อย่าเสี่ยงกับภัยเงียบที่มองไม่เห็น! เลิกใช้บุหรี่ไฟฟ้าเถอะครับ เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก”

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า หลังจาก Pages ของตำรวจเมืองหนองบัวลำภู เผยแพร่ออกไปไม่นาน เริ่มมีคนแชร์ข่าวออกไปเป็นจำนวนมาก บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า น่ากลัวมาก

