หนองบัวลำภู ตำรวจ เผยผลผ่าพิสูจน์ศพ หนุ่มกู้ชีพ ตายอนาถริมห้วย นิติเวชยืนยัน สาเหตุเสียชีวิต บุหรี่ไฟฟ้าระเบิดใส่ โพรงปากไหม้ อกทะลุ มือฉีกขาด เตือนอุทาหรณ์ อันตรายร้ายแรง ควรเลิกสูบ
21 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook ของสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ชี้แจงกรณี สื่อมวลชนเสนอข่าว พบศพ นายพิรุณ สุริโย อายุ 47 ปี ลูกจ้างขับรถกู้ชีพ อบต.นาคำไฮ เสียชีวิตที่ริมฝั่งลำห้วยพะเนียง บริเวณฝายน้ำล้นบ้านหินลับ พื้นที่บ้านกุดฉิม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อประมาณเวลา 08.00 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2568
โดยญาติของผู้ตายแจ้งว่า ผู้ตายเพิ่งออกเวร 6 โมงเช้า หลังจากเข้าบ้าน ไปทานอาหารเช้าแล้วก็ถือเบ็ดตกปลา ขับรถออกจากบ้านมาตกปลาตามปกติ เหมือนทุกครั้งที่ว่างงาน เนื่องจากเป็นคนชอบตกปลา ภายหลังพบว่า เป็นศพในที่เกิดเหตุ
จากการชันสูตรพลิกศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร่วมกับ แพทย์เวรโรงพยาบาลหนองบัวลำภู พบว่า มีบาดแผล ที่ปาก ที่มือซ้าย มีแผลลึกที่เหนือราวนมซ้ายกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร ตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรืออาวุธ พบแต่ร่องรอยหยดเลือดผู้ตายที่ขึ้นมาจากริมฝั่งห้วยพะเนียง พยายามจะสตาร์ทรถจักรยานยนต์สีน้ำเงินที่เป็นพาหนะ แต่ตกจากรถขาดใจตายอยู่ข้างรถจักรยานยนต์คู่ใจ
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยละเอียด ไม่พบหลักฐานเพิ่มเติม จึงตัดสินใจส่งศพไปผ่าพิสูจน์ เพื่อหาสาเหตุการตาย และแจ้งตำรวจชุดสืบออกสอบสวนหาข่าว ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ได้เผยแพร่ข้อความผ่านทาง Facebook ของสถานี มีใจความดังนี้
“จากกรณี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 เวลาประมาณ 09.20 น. สภ.เมืองหนองบัวลำภู ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิต(เป็นชาย อายุ 47 ปี ราษฏรตำบลนาคำไฮ) ที่บริเวณฝายน้ำล้น บ้านกุดฉิม ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อได้รับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจึงเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบสภาพศพและชันสูตรอย่างละเอียดของแพทย์นิติเวช พบผู้เสียชีวิตมีบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่ง ทั้งที่บริเวณใบหน้า มือ และหน้าอก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีการพบชิ้นส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าปะปนอยู่ในบาดแผลและร่างกายของผู้เสียชีวิต
ผลการตรวจพิสูจน์ยืนยันชัดเจนว่า สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการระเบิดของตัวแบตเตอรี่ในบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้
สาเหตุการตาย : ปอดและหัวใจได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง, หลักฐานในร่างกาย : พบเศษวัสดุโลหะจำนวน 3 ชิ้นในทรวงอก ซึ่งเป็นชิ้นส่วนจากการระเบิด, บาดแผล : ช่องปากด้านใน-ด้านนอกฉีกขาดอย่างรุนแรง และมีรอยเขม่าที่เกิดจากการเผาไหม้ในช่องปากและมือซ้าย, ตัดประเด็นอื่น : ไม่พบหัวกระสุนในร่างกาย
สภ.เมืองหนองบัวลำภู ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และขอใช้กรณีอันน่าสลดใจนี้ ฝากเตือนภัยไปยังผู้ที่ยังใช้บุหรี่ไฟฟ้าทุกท่าน ให้ตระหนักถึงอันตรายร้ายแรงที่ซ่อนอยู่จากความผิดพลาดของอุปกรณ์ โดยเฉพาะ “แบตเตอรี่” ที่สามารถระเบิดได้ตลอดเวลาและถึงแก่ชีวิต
“ชีวิตมีค่า อย่าเสี่ยงกับภัยเงียบที่มองไม่เห็น! เลิกใช้บุหรี่ไฟฟ้าเถอะครับ เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก”
ผู้สื่อข่าวรายงานต่อไปว่า หลังจาก Pages ของตำรวจเมืองหนองบัวลำภู เผยแพร่ออกไปไม่นาน เริ่มมีคนแชร์ข่าวออกไปเป็นจำนวนมาก บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า น่ากลัวมาก