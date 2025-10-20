กทม. เกิดเหตุสลด ลุงรปภ. เข้าเวรรักษาความปลอดภัย คลังสินค้า หวังดีระงับเหตุทะเลาะวิวาท โดนมีดสปาต้าฟันหัว ดับสลด คาที่เกิดเหตุ ตร.รวบทันควัน คนขับรถบรรทุก ก่อเหตุฆ่า

21 ต.ค. 68 – พ.ต.ต.กัมปนาท สมมา สารวัตร(สอบสวน) สน.ลาดกระบัง รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทมีผู้เสียชีวิต ภายในคลังสินค้าแห่งหนี่ง ซอยไอซีดี 7 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กทม.

จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกำลังฝ่ายสืบสวน สน.ลาดกระบัง เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.) แพทย์นิติเวช รพ.ตำรวจ และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง

ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณป้อม รปภ. ตรงข้ามประตู 6 ของคลังสินค้าดังกล่าว พบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายสุพัฒน์ โพธิ์ทอง อายุ 62 ปี เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย สภาพร่างกายถูกอาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะ หัวไหล่ขวา นอนหงายจมกองเลือดอยู่ ใกล้กันพบอาวุธมีดสปาต้า 1 เล่ม และมีดยาวอีก 1 เล่มตกอยู่ จึงเก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

จากการสอบสวนพยานทราบว่า ช่วงเวลาประมาณ 23.00 น.ที่ผ่านมา ขณะที่ นายสุพัฒน์ (ผู้เสียชีวิต) เข้าเวรยาม รปภ.อยู่ ได้มีคนขับรถบรรทุกก่อเหตุทะเลาะวิวาทกัน รปภ. จึงได้เข้าไปห้าม คนขับรถบรรทุก ไม่ให้ทะเลาะกัน กระทั่งถูกคนขับรถบรรทุกใช้มีดสปาต้ายาว ข้ามาทำร้าย รปภ.จนเสียชีวิต

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ลาดกระบัง จึงควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกที่ก่อเหตุไว้ได้ อยู่ระหว่างสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

