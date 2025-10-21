หนุ่ม 16 ดับคามอ’ไซค์ เพื่อนควักปืนโชว์ แต่ดันลั่นใส่ศีรษะเสียชีวิตคาที่ ชี้เป็นปืนแม่แอบขโมยมา เพราะเพื่อนสาวนัดตบกัน จึงพกติดตัวไปเฉย ๆ

พัทลุง – เวลา 19.49 น. ร.ต.อ.กฤษณะ เพียสุระ ร้อยเวรสอบสวน สภ.ตะโหมด กับ พ.ต.อ.ยศวรรธน์ กระจ่างวงศ์ ผกก.สภ.ตะโหมด และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิต บนถนนทางเข้าเขื่อนหัวช้าง หมู่ 2 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด

ที่เกิดเหตุพบร่าง นายเอ (นามสมมติ) อายุ 16 ปี นอนเสียชีวิตคารถจักรยานยนต์สีแดง-ดำ สภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .357 เข้าบริเวณศีรษะ 1 นัด เสียชีวิตคาที่

จากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ 2 ราย เป็นเยาวชนอายุ 14 กับ 17 ปี ซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับผู้ตาย

ทั้งคู่ กล่าวว่า ได้นัดกันขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวบริเวณสันเขื่อนหัวช้างในช่วงค่ำ ระหว่างทาง นายเอ ได้ถามว่า “พกปืนมาด้วยไหม” ตนตอบว่า “เอามา” พร้อมชักปืนออกมาให้ดู แต่ปรากฏว่าอาวุธปืนเกิดลั่น กระสุนพุ่งเจาะศีรษะ นายเอ เสียชีวิตทันที หลังเกิดเหตุ ได้นำอาวุธปืนไปซ่อนไว้ข้างบ้านของ นายหวันแหละ อายุ 50 ปี แต่มีคนในบ้านเห็นเหตุการณ์และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อน

อาวุธปืนดังกล่าวเป็นของแม่ตน มีทะเบียนถูกต้อง ตนแอบหยิบมาเพราะเพื่อนกลุ่มผู้หญิงจะนัดตบกันที่สันเขื่อนหัวช้าง จึงพกติดตัวไป ไม่ได้ตั้งใจยิงเพื่อนแต่อย่างใด แต่ปืนลั่นโดยไม่ทันระวัง เพราะผู้ตายเป็นเพื่อนสนิทของตน จะยิงเขาทำไม

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.ตะโหมด เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

