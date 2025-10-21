หนุ่มหลอนยา คว้าปืนลั่นไกใส่ญาติในบ้าน หยิบไขควงแทงป้า หลานอายุ 7 ขวบ บาดเจ็บรวม 4 ราย ก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
พระนครศรีอยุธยา – ร.ต.ท.ภานุวัฒน์ อ้นอินทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.ภาชี รับแจ้งเหตุมีชายทำร้ายคนในบ้าน มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย ภายในบ้านหลังหนึ่ง ต.ภาชี อ.ภาชี จึงไปตรวจสอบ พร้อม พ.ต.อ.สุวิชา ชั้นงาม ผกก.สภ.ภาชี, พ.ต.อ.พีรพัสส์ ชูช่วย ผกก.สส. ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน พระนครศรีอยุธยา ประสาน สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา เข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 4 ราย เจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลภาชี ทราบชื่อ นางลำใย อายุ 77 ปี ถูกไขควงแทงชายโครงขวาและหน้าอก 2 แผล น.ส.จารุณี อายุ 46 ปี ถูกยิงเข้าชายโครงขวา 1 นัด ด.ช.เอ (นามสมมติ) อายุ 14 ปี ถูกไขควงแทงต้นขาซ้ายกับแขนขวา และ ด.ช.บี (นามสมมติ) อายุ 7 ปี ถูกไขควงแทงที่หน้าท้อง
ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายนพดล อายุ 47 ปี เป็นญาติกันผู้บาดเจ็บที่บ้านพักอยู่ในรั้วเดียวกัน หลังก่อเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ของญาติหลบหนีไป พร้อมอาวุธปืน เจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายกำลัง ตามเส้นทางที่หลบหนี วิทุยแจ้งสกัดจับกุม ในพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่พบตัว
นางลำใย เล่าว่า ตนอยู่ในบ้านกับหลานสองคนและลูกสาวที่เลิกงานมาพอดี ขณะลูกสาวเดินผ่านห้อง นายนพดล อยู่ดีดี นายนพดล เดินตามหลังลูกมาแล้วใช้ปืนยิงใส่ ลูกร้องขอความช่วยเหลือ ตนจึงออกไปห้าม นายนพดล แต่เขาไม่ฟัง ใช้ไขควงไล่แทงหลาน 2 คน และมาแทงตนเพิ่ม เหตุการณ์ชุลมุนไปหมด นายนพดล เหมือนคนขาดสติ ไล่แทงทุกคนที่อยู่ในบ้าน และยิงปืนอีก 1 นัด แต่ไม่โดนใคร จากนั้นได้วิ่งหลบหนีออกจากบ้านไป
ตนเป็นครอบครัวเดียวกับ นายนพดล ซึ่งเป็นหลานแท้ ๆ ไม่เคยมีปากเสียงหรือทะเลาะอะไรกัน เมื่อช่วงกลางวันยังคุยกันปกติกับหลาน เล่นกันปกติ แต่ยอมรับ นายนพดล ติดยาเสพติดมานานแล้ว
ด้าน พ.ต.อ.สุวิชา สั่งการให้ชุดสืบสวนติตดามตัว นายนพดล อย่างเร่งด่วน เนื่องจากขณะหนีไปไม่มีโทรศัพท์และเงินติดตัว ส่วนน้ำมันที่มีอยู่ในรถจักรยานยนต์มีอยู่ไม่ถึงครึงถัง คาดว่าคงหลบหนีไปได้ไม่ไกล