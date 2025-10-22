กรมการจัดหางาน ผนึก บก.ปคม. ช่วยกลุ่มคนหางาน 169 คน ถูกแก๊งมิจฉาชีพ หลอกเงิน อ้างส่งทำงานเกษตร แคนาดา-ออสเตรเลีย เสียหาย 12 ล้าน ย้ำ! เช็กบริษัท จัดหางาน ให้ชัวร์ก่อนโอนเงิน
22 ต.ค. 68 – นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เปิดเผยว่า กกจ. ได้รับการประสานจาก กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) ให้ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริง และรับเรื่องร้องทุกข์จากกลุ่มคนหางานจำนวนมาก ที่ถูกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลแอบอ้าง เป็นตัวแทนของบริษัท รับจัดทำวีซ่า หลอกลวงว่า สามารถส่งไปทำงานเกษตรที่ประเทศแคนาดาและออสเตรเลียได้
จึงได้สั่งการให้กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน เข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับเรื่องร้องทุกข์คนหางาน ณ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ทันที
“จากการตรวจสอบพบว่า มีคนหางานจำนวน 169 คน ร้องทุกข์ว่า ถูกกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างเป็นตัวแทนบริษัท รับจัดทำวีซ่าแห่งหนึ่ง ได้มีการโฆษณาชักชวนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หลอกลวงว่า สามารถจัดส่งไปทำงานเกษตรในประเทศแคนาดาและออสเตรเลียได้
โดยบอกว่า จะได้รับค่าจ้างเดือนละ 4,800 ดอลลาร์แคนาดาต่อเดือน หรือประมาณ 111,900 บาทต่อเดือน ส่วนคนหางานต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่าย เป็นเงินประมาณคนละ 60,000 – 120,000 บาท ซึ่งคาดค่า ความเสียหายเบื้องต้นกว่า 12 ล้านบาท” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพิเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม หลังจากจ่ายเงินแล้ว คนหางานกลับไม่ได้รับการจัดส่งไปทำงานตามที่ตกลงไว้ และไม่สามารถติดต่อกับตัวแทนบริษัทดังกล่าวได้ และเมื่อเดินทางไปที่บริษัทพบว่า สำนักงานของบริษัทได้ปิดทำการ และมีการขนย้ายทรัพย์สินออกจากสถานที่ไปหมดแล้ว
“กกจ. ได้ประสานความร่วมมือกับ กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกลุ่มสาย/นายหน้า ที่กระทำการหลอกลวง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอย้ำเตือนว่า ก่อนตัดสินใจโอนเงินให้สายนายหน้าหรือผู้แทนบริษัทรายใด
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางาน ที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศจาก กกจ. ที่เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลาง และคุ้มครองคนหางาน doe.go.th/ipd เสียก่อน เพราะปัจจุบันสาย-นายหน้า มีกลวิธีสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงคนหางานหลายวิธี ดังนั้นจึงขอให้ตรวจสอบก่อนไป จะได้ไม่เสียใจ และไม่เสียเงินในภายหลัง” นายพิเชษฐ์ กล่าว
นายพิเชษฐ์ กล่าวเพิ่มว่า ขอประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้ไปด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย 5 วิธี ได้แก่ บริษัทจัดหางานจัดส่ง กกจ. จัดส่ง เดินทางไปทำงานด้วยตนเอง นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน และนายจ้างในประเทศไทย ส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน
“ทั้งนี้ หากคนหางานได้รับความเดือดร้อนจากการถูกสาย/นายหน้าหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ สามารถขอรับคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทร. 0 2248 4792 และ โทร. 0 2245 6763 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน” นายพิเชษฐ์ กล่าว