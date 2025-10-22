เริ่มวันนี้ เปิดทดลองวิ่งฟรี ตลอดสายทาง 96 กิโลเมตร มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี จนถึง 9 โมง 27 ต.ค. รองรับวันหยุดปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคม ภายใต้การกำกับดูแลของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่มุ่งยกระดับโครงข่ายคมนาคมของประเทศให้มีความสะดวก ปลอดภัย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
โดยกรมทางหลวง เปิดทดลองให้บริการ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (มอเตอร์เวย์ M81) ตลอดสายทาง ระยะทาง 96 กิโลเมตร โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ระหว่างวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 15.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน ซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดเนื่องในวันปิยมหาราช
สำหรับ มอเตอร์เวย์ M81 ถือเป็นหนึ่งในเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ ภายใต้โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยให้เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์
เส้นทางดังกล่าวเชื่อมต่อ จ.นนทบุรี นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคตะวันตก อีกทั้งยังเป็นเส้นทางทางเลือกใหม่สู่ภาคใต้ ช่วยบรรเทาความหนาแน่นบนถนนกาญจนาภิเษกและถนนเพชรเกษม ส่งเสริมให้การเดินทางของประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
สำหรับการเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้ ครอบคลุมครบทั้ง 8 ด่าน ได้แก่ ด่านบางใหญ่, ด่านนครชัยศรี, ด่านศีรษะทอง, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก, ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก, ด่านท่าม่วง, ด่านท่ามะกา และด่านกาญจนบุรี
ทั้งนี้ เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M81 ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งงานระบบ จึงเปิดทดลองให้บริการเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อ เท่านั้น และกำหนดความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้ทาง
กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดศึกษาข้อมูลการเดินทาง ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน และปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายแนะนำ ป้ายเตือน รวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดตลอดการเดินทาง