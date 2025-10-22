พิจิตร สลด! ดวงถึงฆาต ชายวัย 53 ปี นอนเฝ้านา หยิบปืนลูกซอง ทำความสะอาด พลาดปืนลั่นใส่ขาหนีบ ทะลุช่องท้อง นอนเสียชีวิต ในที่เกิดเหตุ

21 ต.ค. 68 – ร.ต.อ.วิเชียร รอพิจิตร รองสว. (สืบสวน) สภ.บึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้ง มีเหตุคนถูกอาวุธปืนลั่นใส่ตัวเองเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณ ห้างนา หมูที่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

หลังจาก ได้รับแจ้ง จึงได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาให้ทราบ และได้เดินทางไปยังที่ เกิดเหตุ พบนายสัมพันธ์ กุลฉิม อายุ 53 ปี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ถูก อาวุธ ปืนลูกซอง ลั่นใส่ตัวเองบริเวณขาหนีบ ด้านซ้าย ทะลุช่องท้อง พลลูกปืนเบอร์ 12 อยู่ในช่องท้อง นอนเสียชีวิต เกิดเหตุ ในที่ เกิดเหตุพบอาวุธปืนลูกซอง 1 กระบอก จึงได้ยึดเป็นของกลาง

จากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า นายสัมพันธ์ กุลฉิม มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา และได้มานอนค้างที่ห้างนา ห่างจากบ้าน เพียง 1 กม. ก่อนเกิดเหตุ นายสัมพันธ์ ได้นำปืนลูกซองออกมา ทำความสะอาด และ เกิดปืนลั่นใส่ขาหนีบ ด้านซ้าย ทะลุช่องท้อง นอนจมกองเลือดเสียชีวิตในที่ เกิดเหตุ ซึ่งในเบื้องต้นญาติไม่ติดใจเอาความจึงมอบศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลต่อไป

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ทองคำ-เงิน ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 ปี หลังราคาพุ่งเกินจริง จนนักลงทุนแห่ขายทำกำไร
2

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
3

หนุ่ม 18 ถอยรถเมื่อวานมาวิ่ง 'ไรเดอร์' พาผู้โดยสารชนเสาไฟฟ้า เสียชีวิตคาที่ทั้งคู่
4

อย. เปิดผลตรวจ อาหารเสริม ยี่ห้อดัง พบสารต้องห้าม "ไซบูทรามีน"
5

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ11 อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนถล่มหนักมากวันนี้
6

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่ 6 ร่วงลงแรงอีก 2,100 บาท
7

หมอริท ประกาศปิดกิจการคลินิกสาขาห้างดัง ขาดทุน3ปีเต็ม ทำทุกวิถีทางแล้ว
8

ประจักษ์ชัย ตอบปม ลำไย ไหทองคำ ถูกฟ้อง 200 คดี ลั่นถูกกลั่นแกล้งพร้อมจบที่ศาล 
9

ดูดวง 4 ราศี ราหูหนุนนำดวง ปลดล็อก พ้นเคราะห์ รับโชคใหญ่ เงินเริ่มไหลเข้ามา 
10

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง