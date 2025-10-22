พิจิตร สลด! ดวงถึงฆาต ชายวัย 53 ปี นอนเฝ้านา หยิบปืนลูกซอง ทำความสะอาด พลาดปืนลั่นใส่ขาหนีบ ทะลุช่องท้อง นอนเสียชีวิต ในที่เกิดเหตุ
21 ต.ค. 68 – ร.ต.อ.วิเชียร รอพิจิตร รองสว. (สืบสวน) สภ.บึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้รับแจ้ง มีเหตุคนถูกอาวุธปืนลั่นใส่ตัวเองเสียชีวิต เหตุเกิดบริเวณ ห้างนา หมูที่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
หลังจาก ได้รับแจ้ง จึงได้รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาให้ทราบ และได้เดินทางไปยังที่ เกิดเหตุ พบนายสัมพันธ์ กุลฉิม อายุ 53 ปี ต.แหลมรัง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ถูก อาวุธ ปืนลูกซอง ลั่นใส่ตัวเองบริเวณขาหนีบ ด้านซ้าย ทะลุช่องท้อง พลลูกปืนเบอร์ 12 อยู่ในช่องท้อง นอนเสียชีวิต เกิดเหตุ ในที่ เกิดเหตุพบอาวุธปืนลูกซอง 1 กระบอก จึงได้ยึดเป็นของกลาง
จากการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า นายสัมพันธ์ กุลฉิม มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา และได้มานอนค้างที่ห้างนา ห่างจากบ้าน เพียง 1 กม. ก่อนเกิดเหตุ นายสัมพันธ์ ได้นำปืนลูกซองออกมา ทำความสะอาด และ เกิดปืนลั่นใส่ขาหนีบ ด้านซ้าย ทะลุช่องท้อง นอนจมกองเลือดเสียชีวิตในที่ เกิดเหตุ ซึ่งในเบื้องต้นญาติไม่ติดใจเอาความจึงมอบศพให้ญาติไปบำเพ็ญกุศลต่อไป