หนุ่มขับกระบะกลับจากเลิกงาน เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ ร่างอัดดับสลดคาซาก เละไปทั้งคัน ประสานญาติติดต่อรับร่างนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนา

เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 22 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่สว่างเมตตานครราชสีมา จุดหนองบุญมาก รับแจ้งจาก ร.ต.อ.บุญส่ง หวังแอบกลาง พนักงานสอบสวน สภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ว่ามีอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกถนนชนต้นไม้ บริเวณถนนระหว่างบ้านโพธิ์ณรงค์ หมู่ 8 ต.แหลมทอง กับบ้านร่มเย็น หมู่ 5 ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกอัดคาอยู่ในซากรถ จึงจัดทีมอาสากู้ภัยนำอุปกรณ์ตัดถ่างชุดที่ 1 สนับสนุนยังที่เกิดเหตุ โดยมีทีมกู้ชีพ รพ.หนองบุญมาก และกู้ชีพเทศบาลตำบลแหลมทอง นำรถกู้ชีพ ลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อให้ความช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ทะเบียนนครราชสีมา พุ่งชนเข้ากับต้นไม้ข้างทาง สภาพพังยับทั้งคัน และพบคนขับทราบชื่อนายนึก ชาว อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา ถูกอัดก็อปปี้ติดอยู่ในซากรถ กู้ชีพ รพ.หนองบุญมาก จึงเข้าไปตรวจสอบ

เบื้องต้นพบว่าคนขับยังนั่งอยู่ที่เบาะคนขับและขาติดคาอยู่ หมดสติ สื่อสารไม่มีการตอบสนอง ตรวจไม่พบชีพจร คาดน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากแรงกระแทก จึงทำให้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ตำรวจ สภ.หนองบุญมาก สันนิษฐานว่า ผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่งเลิกงานและจะขับรถกลับบ้าน แต่อาจมีอาการอ่อนเพลีย ทำให้หลับในขณะขับรถ จึงเป็นเหตุให้ควบคุมรถไม่อยู่ ทำให้รถเสียหลักตกถนน ไปพุ่งชนและกระแทกเข้ากับต้นไม้หลายต้น จนรถพังยับ และได้รับบาดเจ็บสาหัส จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ซึ่งจะประสานติดต่อญาติผู้เสียชีวิตให้ทราบเรื่อง และเชิญไปให้ปากคำที่โรงพักตามขั้นตอนกฎหมาย

ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้ให้ กู้ภัยลูกข่ายฯ นำส่ง รพ.หนองบุญมากให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจน ก่อนให้ญาติไปติดต่อรับร่างนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก นาธาน โอฬาร

