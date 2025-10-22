สังคมสลด เพื่อนสาว ลวงนร.หญิงวัย15 ไปรีสอร์ต ให้โจ๋วัย16 รุมโทรม จนตั้งครรภ์ แม่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดช็อกรู้ข่าว เผย สาเหตุทำไมเชื่อเพื่อน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 ต.ค.2568 ที่สภ.กระนวน น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือ ต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง พา น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 15 ปี นักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้เสียหาย พร้อมด้วยผู้ปกครอง เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.กระนวน
หลังจากผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับมูลนิธิฯว่า ผู้เสียหายถูกกลุ่มเพื่อนสนิทล่อลวงไปพบเพื่อนชายกลุ่มหนึ่งรวม 4 คน ในช่วงเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ก่อนจะถูกล่วงละเมิดทางเพศหลายครั้ง จนตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์
น.ส.ชลิดา กล่าวว่า ได้รับการประสานจากแม่ของผู้เสียหาย ซึ่งทำงานที่ จ.พัทลุง ติดต่อมาขอความช่วยเหลือหลังทราบว่าลูกสาวถูกกลุ่มเพื่อนของเพื่อนล่อลวงไปรุมโทรมและเพิ่งทราบเรื่องเมื่อไม่นานนี้ หลังจากพบว่าลูกตั้งครรภ์
โดยเมื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ ผู้เสียหายบอกว่า เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งอายุ 13 ปี เป็นผู้พาออกไปพบกับกลุ่มเพื่อนผู้ชายซึ่งตนไม่รู้จักมาก่อน โดยนัดไปที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งใน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ช่วงแรกมีเพียงชายคนเดียวที่ร่วมหลับนอนกับผู้เสียหาย แต่ต่อมามีการนัดไปอีกหลายครั้ง โดยเพิ่มจำนวนผู้ชายขึ้นเป็น 2-4 คน
ตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ยายของเด็กสังเกตเห็นหลานมีพฤติกรรมผิดปกติ ไม่ค่อยอยู่บ้านและมักมีเพื่อนผู้หญิงคนเดิมมารับไปข้างนอกบ่อยครั้ง จนเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เหม็นอาหาร
ยายจึงพาไปโรงพยาบาลและพบว่าตั้งครรภ์ได้เกือบ 3 สัปดาห์ โดยแม่และยายยืนยันว่าผู้เสียหายเป็นเด็กพิเศษ มีพัฒนาการช้า และสติปัญญาไม่สมบูรณ์เต็มร้อย มักเชื่อและทำตามเพื่อนโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องผิด
น.ส.ชลิดา กล่าวต่อว่า ขณะนี้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ได้ประสานงานกับพื้นที่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือ เนื่องจากกลุ่มผู้กระทำเป็นเยาวชนอายุ 16-17 ปี และอยู่ในพื้นที่ทั้งขอนแก่นและกาฬสินธุ์ ทำให้จำเป็นต้องมีการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 จังหวัด รวมถึงตำรวจในพื้นที่
และขณะนี้ทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้ว 2 คนจากทั้งหมด 4 คน ซึ่งตำรวจเตรียมนำตัวมาสอบสวนพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้เคยล่อลวงเยาวชนผู้หญิงในพื้นที่เพื่อกระทำชำเรา ซึ่งหากมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ สามารถติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทันทีเพื่อนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป