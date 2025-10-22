รมว.พัฒนา แจงปม บุคลากร รพ. จี้ “ปฏิรูปบัตรทอง” แจ้งระบบดีอยู่แล้ว อาจเพราะ “ไม่ได้คุยกัน” ปัดตอบ ชง งบฯ กลาง 8 พันล้าน เข้า คณะรัฐมนตรี พิจารณา
22 ต.ค. 68 – ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงกรณีการบริหารจัดการงบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพ ว่า
เรื่องนี้มีการประชุมหารือร่วมกัน ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) บรรยากาศเป็นการหารือด้วยดี ทิศทางดี ความรู้สึกที่ต้องการรักษาคุณภาพเป็นไปในลักษณะเดียวกัน หลังจากนั้นก็จะทำงานเชิงรายละเอียดเข้มข้นมากขึ้น โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดูแลรักษาร่วมกัน ซึ่งรายละเอียดจะมีทยอยออกมาให้ทราบต่อไป
“ขณะนี้มีข้อตกลงร่วมกันว่า จะพูดไปพร้อมๆ กัน และพูดในแมสเสจไปในทิศทางเดียวกัน ถือว่า โดยรวมเป็นบรรยากาศที่ดี” นายพัฒนา กล่าว
ผู้สื่อข่าวถามว่า บุคลากรสาธารณสุข ออกมาแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ถือป้าย “กู้วิกฤตโรงพยาบาล ต้องปฏิรูปสปสช.” นายพัฒนา กล่าวว่า ปฏิรูปอะไร ระบบหรืออะไรจริงๆ แล้ว ระบบอาจจะดีอยู่แล้ว แต่อาจเป็นเพราะ ไม่ได้คุยกันหรือไม่
“ยกตัวอย่าง เห็นของแบบหนึ่งออกมาแต่ไม่ได้ดั่งใจเรา และเพอฟอร์มไม่ค่อยดี แต่จริงๆ ระบบอาจดีอยู่แล้ว แต่การปฏิบัติงานบางอย่าง อาจติดอะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็ต้องแก้พวกนี้หน่อย ส่วนเรื่องระบบ หากเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆ ก็มาว่า กันได้ เราจะไม่ทำงานแบบเก็บปิด หรือหมกเม็ดปัญหา เราเอาปัญหามากาง หาทางออกด้วยความโปร่งใส” นายพัฒนา กล่าว
เมื่อถามว่า เพราะอะไร ยังไม่เสนองบกลางกว่า 8 พันล้านบาทต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (21 ต.ค.) นายพัฒนา กล่าวว่า งบฯกลาง มีการคุยกันอยู่ในหลายด้าน อย่างไรก็ตาม ถ้ามีมติ ครม.ออกมาก็คงจบ
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่า ยังไม่พร้อมเสนอ งบฯกลาง เข้า ครม. หรือไม่ หรือติดขัดอะไร นายพัฒนา ยิ้มและกล่าวติดตลกว่า “หรือจะไปประชุมร่วมกัน”