เจ้าหน้าที่ศิลปากร เข้าตรวจอาคารโรงพักเก่าทรงปั้นหยา อายุ 104 ปี เคยเป็นสภ.บางสะพาน แนะซ่อมให้คงสภาพเดิม ถูกปล่อยทิ้งร้างนานกว่า 8 ปี สภาพทรุดโทรม
วันที่ 22 ต.ค.2568 พ.ต.อ.พสิษฐ์ ก้อนสิน รักษาการ ผกก.สภ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยความคืบหน้า กรณีชาวบ้านมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ โรงพักกำเนิดนพคุณ ตั้งอยู่หมู่ 1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยเป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา อายุ 104 ปี แบบมีมุข เคยเป็นสถานีตำรวจภูธรบางสะพาน ปลูกสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2464 แบบมีเสาล่างเป็นคอนกรีต เสาบนไม้แดง ฝาไม้สัก พื้นผ่าเครื่องไม้ตะแบก หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร
อาคารเก่าแก่หลังนี้ ถูกปล่อยให้ถูกทิ้งร้างมานกว่า 8 ปี อาคารมีสภาพทรุดโทรม ชาวบ้านใน 3 ตำบลของอำเภอบางสะพาน มีความต้องการให้มีการบูรณะให้อาคารหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า โรงพักนพคุณ กลับมาใช้งานได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำการให้บริการประชาชน
ล่าสุด มีหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐ ให้การสนับสนุนและได้ดำเนินการตามคำร้องขอของชาวบ้านไปประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี ได้เข้าตรวจสอบอาคารพร้อมแนะนำวิธีการซ่อมบำรุงให้อาคารคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด
ด้านนายพิสิษฐ์ รื่นเกษม กต.ตร.สภ.บางสะพาน กล่าวว่าหาก สภ.กำเนิดนพคุณ ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์ ต่อชาวอำเภอบางสะพานเป็นอย่างมากเนื่องจากจะเป็นอาคารที่ควรอนุรักษ์รักษาไว้ให้กับชนรุ่นหลังได้ชมได้ศึกษาดูงานอีกทั้งยังได้ใช้ประโยชน์ให้กับชาวบ้าน