กองทัพเมียนมา บุกลุยปราบฝ่ายต่อต้านพร้อมกวาดล้างจีนเทาแก๊งสแกมเมอร์ อาณาจักร ‘เคเคปาร์ค’ ทำเกิดผึ้งแตกรังหนีตายลงแม่น้ำเมยมาฝั่งไทยชายแดนแม่สอด 194 คน คาดคืนนี้ทะลักมาอีกกว่า 2,000
วันที่ 22 ต.ค.2568 เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ราชมนู พร้อม ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 และฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด จ.ตาก ซึ่งตรึงกำลังตลอดแนวชายแดนอำเภอแม่สอด ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบชาวต่างชาติเกือบ 200 คนวิ่งหนีลงแม่น้ำเมยว่ายน้ำจากฝั่งประเทศเมียนมามาขึ้นฝั่งชายแดนอำเภอแม่สอด
โดยทั้งหมดหนีการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ของทหารเมียนมาที่ติดอาวุธครบมือ เข้าปิดล้อมพื้นที่กลุ่มจีนเทาที่รู้จักกันในนาม อาณาจักรเคเคปาร์ค ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านแม่กุท่าซุง หมู่ 9 ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ค้นหากลุ่มต่อต้านพร้อมทลายกลุ่มจีนเทาและกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ โดยเข้าตรวจค้นทุกอาคารและทำลายอุปกรณ์สื่อสาร ส่งผลทำให้ชาวจีนและชาวต่างชาติหลายร้อยคนที่ทำงานในอาคารต่างแตกตื่นรีบวิ่งหลบหนีออกจากที่พักแบบโกลาหล
เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวได้ทั้งหมด 194 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน นอกนั้นเป็นชาวเวียดนาม อินโดนีเซีย ปากีสถาน และฟิลิปปินส์ โดยตรวจค้นตัวอย่างละเอียดพร้อมคัดแยกโดยตำรวจสภ.แม่สอด ฝ่ายปกครอง และ เจ้าหน้าที่พม.จ.ตาก รวมทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
จากนั้นนำตัวขึ้นรถทหารส่งตัวไปสอบสวนที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก และ ร้อยตชด.ที่ 346 มีการจัดกำลังเวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้ง 2 แห่งพื้นที่แรกรับ โดยฝ่ายไทยได้ให้การช่วยเหลือชาวต่างชาติทุกคนตามหลักมนุษยธรรม ก่อนนำตัวทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย
อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวว่า ขณะนี้ยังมีชาวต่างชาติจำนวนมากกำลังจะหนีข้ามแนวชายแดนไทย คาดว่าอาจจะมียอดรวมกว่า 2,000 คน ทำให้เจ้าหน้าที่ตรึงกำลังรับสถานการณ์คลื่นสแกมเมอร์แตกรังหนีข้ามชายแดนแล้ว