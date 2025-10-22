ไม่ทันเป่าเค้ก! 2หนุ่มออกไปซื้อเจอตร.รวบพกปืนเปิดปากแก๊งเพื่อนจัดปาร์ตี้ยาอยู่ที่พลูวิลล่า เจอพยาบาลสาวร่วมด้วย

ตร.เจอ 2 หนุ่มจอดเก๋งนานผิดสังเกต เข้าถามบอกมาซื้อเค้กวันเกิดออกอาการพิรุธ ค้นรถเจอปืน 2 กระบอกกับพอตยาเค เค้นสอบรับเพื่อนๆกำลังจัดปาร์ตี้ยาวันเกิดอยู่ที่พลูวิลล่า บุกไปตรวจเจอจริงๆชาย-หญิง 8 คน ผงะมีพยาบาลสาวสวยหมดสติไม่ใส่เสื้อผ้ารวมอยู่ด้วย
วันที่ 22 ต.ค.2568 ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า ผบก.ภ.จว.อุดรธานี พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี พ.ต.ท.ชัยรัตน์ ประสารพันธ์ รอง ผกก.ป. พร้อมกำลังตำรวจสายตรวจ และฝ่ายสืบสวน ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการทลายปาร์ตี้มั่วสุมเสพยาเสพติดในพื้นที่อ.เมืองอุดรธานี จับกุมผู้ต้องหาได้รวม 8 ราย พร้อมขยายผลยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมมูลค่ากว่า 4,420,000 บาท
พล.ต.ต.ธวัชชัย เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มจากตำรวจสายตรวจ 191 สภ.เมืองอุดรธานี ตรวจสอบพบรถยนต์เก๋งฮอนด้า สีเทา ทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อย่านตลาดไทยศิริ 3 ต.บ้านเลื่อม ช่วงเที่ยงวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พบชาย 2 คนในรถออกอาการพิรุธจึงขอเข้าตรวจค้นทราบชื่อคือ นายคง (นามสมมติ) อายุ 29 ปี และนายขวัญ (นามสมมติ) อายุ 27 ปี จากการตรวจค้นพบอาวุธปืน 2 กระบอก กระสุน 25 นัด และหัวบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุน้ำยาผสมสารเสพติด หรือ “พอตยาเค” 4 หัว
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผล ทราบว่าทั้ง 2 คนขับรถเก๋งมาซื้อเค้กวันเกิดไปฉลองให้กลุ่มเพื่อนรวมกลุ่มกันจัดปาร์ตี้ยาที่บ้านพูลวิลล่าหลังหนึ่งที่ ต.เชียงพิณ เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไปตรวจสอบกลุ่มวัยรุ่นชาย-หญิงกำลังปาร์ตี้ยาเคผสมคอลลาเจนเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ก็พากันตกใจถูกควบคุมตัวไว้ได้รวม 8 คน หนึ่งในนั้นมีหญิงสาวสภาพเปลือยหมดสติรวมอยู่ด้วย ต้องรีบหาเสื้อผ้ามาให้ใส่โดยทราบต่อมาหญิงสาวรายนี้เป็นพยาบาล
“จากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดของแก๊งยาเสพติดกลุ่มนี้ รวมมูลค่ากว่า 4,420,000 บาท ประกอบด้วย รถยนต์ 3 คัน เงินสด 1,600,000 บาท โทรศัพท์มือถือ 7 เครื่อง ซึ่งจะได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไป ขณะนี้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และตำรวจทราบตัวผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดซื้อและนำยาเสพติดเข้ามาในประเทศแล้ว อยู่ระหว่างขยายผลดำเนินการจับกุมเครือข่ายทั้งหมดให้ถึงที่สุด”
ขณะที่ พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ เปิดเผยว่า เคสนี้เจ้าหน้าที่ขยายผลเข้าทลายปาร์ตี้มั่วสุมเสพยาเสพติดภายในบ้านพักพูลวิลล่า ช่วงเวลา 02.30 – 06.30 น. สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 8 ราย แบ่งเป็นชาย 5 คน หญิง 3 คน พร้อมของกลาง ได้แก่ ยาเสพติดผสมคอลลาเจน 44 ซอง, พอตยาเค 10 หัว, ยาบ้า 9 เม็ด และไอซ์ 6 กรัม จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาเป็นเครือข่ายวัยรุ่นที่ติดต่อซื้อยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้วิธีส่งของผ่านจุดนัดวางตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับ ถือเป็นรูปแบบการลำเลียงยาเสพติดที่มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้น