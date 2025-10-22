สุดโหด เจ้าหนี้มาทวงเงิน ลูกหนี้ไม่มีจ่าย บังคับโดดลงคลองจมน้ำดับ

สุดโหด เจ้าหนี้มาทวงเงิน แต่ลูกหนี้ไม่มีจ่าย ตกลงกันไม่ได้ บังคับให้โดดลงคลอง จมน้ำดับ เพื่อนพยายามโดดลงไปช่วย แต่ไม่เป็นผลน้ำลึก
เมื่อเวลา 02.00 น.วันที่ 23 ต.ค.2568 ร.ต.ท.ธนกร โมรา รอง สว.(สอบสวน) สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งเหตุคนกระโดดน้ำ และจมเสียชีวิต ในคลองหลังซอยคลองหลวง48 หมู่5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุพบประชาชนมุ่งดูเหตุการณ์เป็นจำนวนมาก และพบเสื้อสีเหลือง 1 ตัว กับรองเท้าแตะ 1 คู่ของผู้เสียชีวิตวางอยู่ริมตลิ่ง เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของสมาคมร่วมกตัญญูจังหวัดปทุมธานี จึงได้ช่วยกันงมหาร่างของผู้เสียชีวิต ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จึงเจอร่างของผู้เสียชีวิต และนำร่างขึ้นมาจากน้ำ
แพทน์นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ระบุว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 1-2 ชั่วโมง สภาพศพสวมกางเกงขายาว ไม่สวมเสื้อ ตรวจสอบตามร่างกายไม่พบเอกสารทางราชการติดตัว ชื่อเล่นนายมืด อายุประมาณ 30-35 ปี
จาการสอบถามนายธันวา หรือเซิม อายุ 29 ปี เปิดเผยว่า ตนเองนั่งอยู่กับนายมืดที่บ้าน จากนั้นนายมอส ได้มาทวงเงินกับนายมืด แต่ตนเองไม่ทราบว่าเป็นเงินอะไร นายมืดไม่มีเงินให้นายมอส นายมอสก็จะเอาโทรศัพท์ของนายมืดไป จังหวะนั้นตนเองได้เดินออกมาก่อน และนายมืดกับนายมอสได้เดินออกมาอยู่ที่ริมคลอง
ก่อนที่นายมอสจะบอกให้นายมืดกระโดดน้ำ ตนเองเห็นเพื่อนกระโดดน้ำไปก็ได้กระโดดน้ำลงไปช่วย แต่น้ำลึก ตนเองจึงได้ว่ายน้ำข้ามไปฝั่งตรงข้าม และนายมืดก็ได้จมหายลงไปในคลอง ส่วนนายมอสได้เดินหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้
เบื้องต้น หลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว จึงได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน และได้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อตรวจสอบละเอียดอีกครั้ง พร้อมนำตัวนายธันวาหรือเซิม มาสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งที่สภ.คลองหลวง