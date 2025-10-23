ตรีนุช เตรียมรับศพ “สนธยา อัครศรี” แรงงานไทย เสียชีวิตในอิสราเอล ยัน พร้อมช่วยเหลือเยียวครอบครัวอย่างดีที่สุด
วันที่ 23 ต.ค. 2568 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า ตน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน จะเดินทางไปรับร่างของนายสนธยา อัครศรี แรงงานไทยที่เสียชีวิตในอิสราเอล เมื่อปี 2566 ซึ่งจะเดินทางมากับสายการบินอิสราเอล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LY083 ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา 16.35 น. และจะใช้เวลาเคลื่อนย้ายร่างมายังพื้นที่บริเวณคลังสินค้าของท่าอากาศยานประมาณ 1 ชั่วโมง
โดยในเวลา 17.40 น. ตนพร้อมด้วยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย จะร่วมวางพวงหรีด เป็นการเคารพศพและไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ ก่อนที่จะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดใน จ.หนองบัวลำภู ต่อไป
รมว.แรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานพร้อมให้การเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวของนายสนธยาอย่างเต็มที่ โดยล่าสุดได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ติดตามประสานเพื่อขอรับเงินชดเชยจากสถาบันประกันภัยอิสราเอลให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต
โดยทายาทจะได้รับสิทธิประโยชน์เงินชดเชยรายเดือน ทุกเดือน ประมาณ 70,000-72,000 บาท ได้เรียบร้อยแล้ว และบิดา มารดา ได้รับเงินสิทธิประโยชน์จำนวน 1.8 ล้านบาท ส่วนการช่วยเหลือเยียวยาอื่นๆ ในส่วนของกระทรวงแรงงานจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไปในช่วงของพิธีการรับศพที่สนามบินสุวรรณภูมิ ในช่วงเย็นของวันนี้