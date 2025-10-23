2 หนุ่มอินเดียเสียท่า เจอสาวริมหาดพัทยา ถูกใจพามาห้อง สุดท้ายเงินหาย 5 หมื่น โร่ร้องตำรวจตอนตี 1
ชลบุรี – เวลา 01.06 น. 2 นักท่องเที่ยวอินเดีย อายุ 38 และ 52 ปี เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน สภ. เมืองพัทยา
หลังถูกสาวชายหาดก่อเหตุลักทรัพย์ เหตุเกิดซอยเลียบชายหาดพัทยา 13/4 เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง โดยถูกทรัพย์ไปกว่า 50,000 บาท
นักท่องเที่ยวอินเดีย เปิดเผยผ่านล่ามว่า ก่อนเกิดเหตุได้เดินไปเจอกับสาวที่อยู่ริมชายหาด และถูกใจจึงได้ติดต่อใช้บริการ แล้วพากันมาที่ห้องพัก ต่อมาฝ่ายหญิงทำทีขอเข้าห้องน้ำ เมื่อออกมาได้มีอาการชวนทะเลาะเบาะแว้งกัน จนกระทั่งแยกย้ายกันกลับไป แต่เมื่อมาตรวจสอบทรัพย์สิน พบว่าเงินภายในกระเป๋าสูญหายไปกว่า 50,000 บาท
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรในปิดที่ เพื่อดำเนินตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป