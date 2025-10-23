สุดสลด นักวิชาการเกษตรฯ วัย 41 ปี ขับกระบะมากลับจากรายงานตัวที่ทำงานใหม่วันแรก รถเสียหลักพุ่งตกสะพานท่าเสา-ลูกแก จมน้ำเสียชีวิต คาดไม่ชินทาง
วันที่ 23 ต.ค.2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกของวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลูกแก รับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักตกสะพานท่าเสา-ลูกแก ม.4 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย และชุดประดาน้ำจากมูลนิธิขุนรัตนาวุธ
ที่เกิดเหตุบริเวณราวสะพานมีร่องรอยการชนอย่างแรง จนราวสะพานหักพังเสียหาย ด้านล่างในแม่น้ำพบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กรุงเทพมหานคร สภาพพลิกคว่ำอยู่ห่างจากสะพานประมาณ 10 เมตร
เจ้าหน้าที่ประดาน้ำลงค้นหาใช้เวลา 5 นาที จึงพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในห้องโดยสาร ไม่สามารถออกมาได้ เจ้าหน้าที่จึงพยายามนำร่างผู้เสียชีวิตออกมากจากซากรถ ก่อนจะช่วยกันชักลากรถยนต์ขึ้นจากแม่น้ำ พบสภาพพังยับเยิน หลังคายุบ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายชัยพร (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในห้องโดยสารพบสัมภาระเป็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สมุดธนาคาร 1 เล่ม ระบุชื่อเจ้าของบัญชีคือผู้เสียชีวิต
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า นายชัยพร เป็นคน จ.สระแก้ว เพิ่งย้ายมาจากสำนักงานเกษตรเขต 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อมารับตำแหน่งใหม่ที่ศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน หนองพังตรุ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยวันเกิดเหตุถือเป็นวันแรกของการมารายงานตัวในพื้นที่ใหม่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่า ก่อนเกิดเหตุ นายชัยพร ได้ขับรถมาจากฝั่งลูกแก มุ่งหน้าไปทางท่าเสา แต่ในจังหวะขับผ่านบริเวณสะพาน รถเกิดเสียหลักพุ่งชนราวสะพานก่อนตกลงไปในแม่น้ำด้านล่าง ทำให้ผู้ขับขี่ติดอยู่ภายในและเสียชีวิต
ส่วนสาเหตุคาดว่า ผู้ตายอาจไม่ชินเส้นทาง เนื่องจากบริเวณสะพานท่าเสา-ลูกแก เป็นสะพานคู่ มีขนาดค่อนข้างแคบ อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวมีแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ จึงอาจทำให้กะระยะผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลมะการักษ์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด พร้อมตรวจสอบสภาพรถและจุดเกิดเหตุเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป