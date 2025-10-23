หมดกันศรัทธา! เจ้าอาวาสวัดดังเกาะสีชัง ยักยอกเงินกฐินกว่า 11 ล้าน รู้ตัวถูกร้องรีบสึกมอบตัว สารภาพ ถูกตีสนิทหลอกลงทุน ตำรวจไม่เชื่อ เตรียมขยายผล
วันที่ 23 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีชาวบ้านในพื้นที่เกาะสีชัง ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ร้องเรียนให้ พระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม ศรีราชา ในฐานะเจ้าคณะอำเภอเกาะสีชัง ตรวจสอบถึงการกระทำของ พระอาจารย์ขาว เจ้าอาวาสวัดชื่อดังแห่งหนึ่ง ใน ต.ท่าเทววงษ์ ว่ามีการยักยอกนำเงินจากการทอดกฐินของวัด ตั้งแต่ปี 2564 ไปใช้ส่วนตัว รวมกว่า 11 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีญาติพี่น้องของเจ้าอาวาส ยึดครองการทำหน้าที่ต่างๆ ภายในวัดและศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อีกด้วย
ต่อมา พระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม ศรีราชา ในฐานะเจ้าคณะอำเภอเกาะสีชัง ได้ส่งเรื่องให้ทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด
และจากการตรวจสอบ พบพฤติกรรมไม่โปร่งใสของ เจ้าอาวาสดังกล่าว ไม่ได้นำเงินจากงานทอดกฐินสามัคคีที่ประชาชนร่วมบริจาคบูรณะอุโบสถเข้าบัญชีทางวัด แต่เก็บเป็นเงินสดและบางส่วนถูกนำเข้าบัญชีตัวเอง
โดยทางสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบพบว่าเงินจากงานทอดกฐินสามัคคี ตั้งแต่ 2564 จนถึงปัจจุบัน ไม่ได้ถูกโอนเข้าบัญชีวัด ประกอบด้วย งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2565 จำนวนเงิน 6 ล้านบาท, ปี 66 จำนวนเงิน 2.1 ล้านบาท, ปี 67 จำนวนเงิน 2.9 ล้านบาท และล่าสุดปี 68 งานทอดกฐินพระราชทาน ซึ่งมี นายธวัชชัย ศรีทอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ได้เงิน 3 ล้านบาท แต่โชคยังดีเงินจำนวนนี้ถูกควบคุมดูแลโดยสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี จึงไม่สามารถนำไปได้
ล่าสุดเมื่อเร็วๆ นี้ เจ้าอาวาสรูปดังกล่าว ได้เดินทางเข้าพบ พระเทพวชิรปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระรามหลวง วัดชัยมงคล รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เพื่อลาสิกขา ก่อนเดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหากับ พ.ต.ต.ณัฐพงษ์ สุทธิพัฒนกูล สว.(สอบสวน) สภ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
จากการสอบสวน อ้างว่าถูกหญิงสาวรายหนึ่ง เข้ามาตีสนิทเป็นเวลานาน จนกระทั่งในปี 2565 เริ่มมีการชวนลงทุนหลากหลายชนิด จนกระทั่งติดต่อหญิงรายดังกล่าวไม่ได้แล้ว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ เนื่องจากพบพฤติกรรมโอนเงินจำนวนหลักแสนหลายครั้ง โดยโอนให้หญิงสาวที่กล่าวอ้าง รวมถึงญาติพี่น้อง อาทิ น้องชาย น้องเขย ที่ทำหน้าที่ไวยาวัจกรวัด และพี่สาว ที่ทำหน้าที่ดูแลอาศรม รวมถึงนำไปซื้อรถยนต์กระบะในชื่อตัวเอง จำนวน 1 คัน เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหายักยอกทรัพย์ ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป