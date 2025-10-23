รอยแค้นเพื่อนบ้าน! เก็บกดมานาน 6 ปี หลังมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้ง ตัดสินใจ ซุ่มยิง 2 สามี-ภรรยา เสียชีวิตคาไร่
ชัยภูมิ – พ.ต.อ.วรวุฒิ เล็กสุนทร ผกก.สภ.ภักดีชุมพล พร้อม พ.ต.ท.อุดมชัย เพ็งภักดี สว.(สอบสวน) สภ.ภักดีชุมพล รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบร่างสามี-ภรรยา ถูกยิงเสียชีวิตกลางไร่ บ้านไทรทอง หมู่ 14 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จึงไปตรวจสอบ พร้อมแพทย์โรงพยาบาลภักดีชุมพล และหน่วยกู้ภัยฮุก 31 จุดภักดีชุมพล
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิต 2 ราย ทราบชื่อคือ นางหนูพันธ์ อายุ 57 ปี ถูกยิงเข้าศีรษะ 1 นัด เสียชีวิตคารถจักรยานยนต์ฮอนด้า สีน้ำเงิน-ดำ ห่างออกไปพบร่าง นายวันชัย อายุ 59 ปี สามีผู้ตาย ถูกยิง 2 นัด เข้าที่ขมับและลำตัว นอนจมกองเลือดข้างป่าริมทาง
ต่อมา พล.ต.ต.สุจริต ปานเล็ก ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.สุขสันต์ ไตรทิพย์ รอง ผบก.ภ.จว.ชัยภูมิ พร้อมชุดสืบสวนจังหวัด ลงพื้นที่เร่งล่าตัวคนร้าย กระทั่งทราบตัวว่าผู้ก่อเหตุคือ นายเสมียน อายุ 56 ปี ก่อนสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ขณะขี่รถจักรยานยนต์อยู่บริเวณ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
สอบสวนเบื้องต้น นายเสมียน ให้การรับสารภาพว่า แค้นผู้ตายทั้งสองมานานกว่า 6 ปี เนื่องจากบ้านอยู่ติดกันและมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้ง ก่อนเกิดเหตุได้ดักรอในป่าข้างทาง ตั้งใจยิง นายวันชัย ก่อน แล้วลากศพไปซ่อนไว้ในป่า จากนั้นนำรถพ่วงข้างผู้ตายไปจอดพรางด้วยกิ่งไม้ ก่อนซุ่มยิง นางหนูพันธ์ ที่ขี่รถตามมาทีหลัง ก่อนหลบหนี เอาปืนไปทิ้งในกอไผ่ ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกล และกลับไปเก็บเสื้อผ้าขับรถออกจากพื้นที่ แต่ถูกจับกุมได้ในเวลาต่อมา