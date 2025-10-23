ทุลักทุเล! เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง ช่วยชีวิตหนุ่มวัย 23 ร่วงน้ำตกสูง 10 เมตร ลงมากระแทกโขดหินบาดเจ็บ
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 ต.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จ.เพชรบุรี กว่า 20 นาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ-กู้ภัย จากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เข้าให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ชาย อายุ 23 ปี
หลังประสบอุบัติเหตุพลัดตกลงมาจากน้ำตก ความสูงกว่า 10 เมตร ร่างกระแทกโขดหิน บริเวณน้ำตกชั้นที่ 1 ของน้ำตกแม่กระดังลา ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ทราบชื่อต่อมาคือ นายปิยะพงษ์ ชาว อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
สำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือมีการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน อาทิ ตำรวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง หน่วยกู้ชีพฯ กู้ภัยฯ และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกนาย โดยการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุลักทุเลเป็นอย่างมาก ต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่ดังกล่าวเป็นถนนดินลูกรัง บางจุดเป็นดินโคลน เป็นหลุม เป็นบ่อ ต้องข้ามลำธารน้ำ ทำให้มีความยากลำบากและเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ
อีกทั้งเมื่อถึงจุดจอดรถแล้ว ยังต้องใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไปจากจุดที่จอดรถเป็นระยะทางประมาณ 2 กม. ต้องข้ามลำน้ำ ปีนโขดหิน เดินลุยน้ำ ถึงจะสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ และให้การช่วยเหลือเคลื่อนย้ายนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บขึ้นบอร์ดลำเลียงออกมาตามเส้นทางเดิม โดยใช้เวลากว่า 5 ชม. จึงสามารถทำการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บออกมาได้ และส่งมอบต่อให้รถพยาบาลโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รับดำเนินการรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป