ชลบุรี สนั่นหนองปรือ หนุ่มใหญ่ ซิ่งมอเตอร์ไซค์ สวนเลน พุ่งชนประสานงา รถปิกอัพ ร่างกระเด็น นอนหมดสติ กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิต ไม่เป็นผล เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
24 ต.ค. 68 – ร.ต.อ.ดำฉลวย สำคัญยิ่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.หนองปรือ จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ ชนประสานงากับรถปิกอัพ บริเวณถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย 7 ขาเข้าพัทยา ใกล้ด่านเก็บเงินหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง หลังรับแจ้งจึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยา
ที่เกิดเหตุพบรถปิกอัพยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ป้ายทะเบียน ก-1797 เชียงใหม่ (ป้ายแดง) สภาพด้านหน้าพังยับเยิน ด้านหน้ารถ พบซาก จักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125 สีดำ ป้ายทะเบียน งยว 923 ชลบุรี ติดคาอยู่กับกันชน
ใกล้กัน พบร่างผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นอนหมดสติ เจ้าหน้าที่กู้ภัย ช่วยกันทำการปั๊มหัวใจยื้อชีวิตอยู่นาน แต่ไม่เป็นผล แพทย์โรงพยาบาลปัทมะคุณ ยืนยันเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทราบต่อมา ผู้ตายอายุ 38 ปี
จากการสอบถาม นายจาย อ่อง อายุ 25 ปี สัญชาติพม่า คนขับรถปิกอัพ ให้การว่า ขณะขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานมาถึงจุดเกิดเหตุ ได้มีรถจักรยานยนต์ขับสวนเลนมาด้วยความเร็ว ทำให้หักหลบไม่ทันก่อนพุ่งเข้าชนด้านหน้ารถของตนอย่างจัง จนเกิดอุบัติเหตุรุนแรง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้บันทึกภาพที่เกิดเหตุและตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป