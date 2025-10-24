ชาวบ้านเศร้ารอใส่บาตร หลวงลุง โดนรถยนต์ชนมรณภาพ ขณะเดินข้ามถนนออกมาบิณฑบาต คนขับรถอ้าง ไฟทางไม่ค่อยสว่างทำให้ชนในระยะกระชั้นชิด
เมื่อเวลา 05.45 น. วันที่ 24 ต.ค.2568 ร.ต.อ.สมัยสิทธิ์ บุญมาขอบ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนพระมรณภาพ บริเวณถนนสายเอเซีย หมู่ที่ 5 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง หลังรับแจ้งดตรวจสอบพร้อมแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลอ่างทอง และเจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนสายเอเซีย ตรงข้ามกับวัดช้าง (บ้านอิฐ) พบบาตร ย่ามพระ รองเท้าแตะ 1 ข้าง กองอยู่ริมถนนฟุตปาธ มีร่องรอยสิ่งของแตกกระจายไปทั่วบริเวณ ที่ร่องข้างทางพบร่าง พระครูสังฆรักษ์ อายุ 59 ปี พระลูกวัดช้างบ้านอิฐ มรณภาพ และห่างออกไปประมาณ 100 เมตร พบรถกระบะ อีซูซุ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียนกรุงเทพมหานคร
นายปิยะชัย (สงวนนามสกุล) คนขับ ยืนรอในที่เกิดเหตุ เล่าว่า ตนเป็นช่างก่อสร้าง เดินทางไปดูงานก่อสร้างที่ จ.นครสวรรค์ ระหว่างทางที่เกิดเหตุไฟทางไม่ค่อยสว่าง ทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนพระที่เดินข้ามถนนมาในระยะกระชั้นชิด จึงรีบจอดรถยนต์โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกู้ภัยเข้าช่วยเหลือแต่ไม่ทัน
ด้านญาติโยม เปิดเผยว่า ชาวบ้านรอใส่บาตรทุกเช้ามากว่า 20 ปี วันนี้ได้เกิดเหตุสลดใจขึ้นหลังจากเดินข้ามถนนสายเอเซีย ที่เป็นถนนกว้าง 8 เลน ทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และเชิญตัว นายปิยะชัย ไปสอบสวนที่ สภ.เมืองอ่างทอง เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป