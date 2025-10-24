แฟนคลับเตือนแล้วไม่ฟัง ตร.ไซเบอร์ บุกจับ อินฟลูดังแนวคำคม “อ้อม อำนาจเจริญ” แปะลิงก์โฆษณาเว็บพนัน รับไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง
วันที่ 24 ต.ค.2568 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ต.คมกฤช สุขไทย ผบก.สอท.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.อดิชาต อมรประดิษฐ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 พ.ต.ท.อนุสรณ์ ธีรนุชพงศ์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท.3 และ พ.ต.ท.นราภพ นวลเท่า สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สอท 3.
นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลจังหวัดมุกดาหาร ที่ ค183/2568 ลงวันที่ 22 ต.ค.68 ค้นบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.คำอาฮวน อ.เมือง จ.มุกดาหาร เข้าจับกุม น.ส.จุฑาภรณ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 26 ปี ชาว จ.อำนาจเจริญ พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.3 ตรวจพบเฟซบุ๊กเพจ ชื่อบัญชี “อ้อม อำนาจเจริญ” ซี่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์แนวคำคมชื่อดัง มีผู้ติดตามเพจกว่า 1.5 ล้านคน มีพฤติกรรมโพสต์โฆษณาในลักษณะชักชวนเล่นให้บุคคลทั่วไปเล่นพนันออนไลน์ โดยจะลงวิดีโอคลิป หรือ Reels พูดคำคมต่างๆ ประกอบเสียงดนตรี มีคนกดไลก์และแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก พร้อมกับเปิดให้คนเข้าสมัครเป็นสมาชิก
ส่วนในสตอรี่ได้โพสต์คอนเทนต์โฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ พร้อมแปะลิงก์ที่กดแล้วสามารถเข้าสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์ได้ จึงทำการสืบสวนจนทราบว่า น.ส.จุฑาภรณ์ เป็นเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าว ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นและเข้าจับกุมตัว
จากการสอบสวน น.ส.จุฑาภรณ์ ให้การยอมรับว่าเมื่อประมาณช่วงเดือนมีนาคม 2568 มีผู้ติดต่อตนเองผ่านช่องทางแชท เพื่อจ้างให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับคำคม แล้วให้แปะลิงก์เว็บไซต์พนันออนไลน์ในสตอรี่เพจ โดยได้ค่าจ้างเป็นงาน งานละประมาณ 6,000-8,000 บาท ต่อจำนวน 15 โพสต์ ซึ่งรับทำมาแล้ว ประมาณ 6 เดือน โดยก่อนหน้านี้ได้มีแฟนคลับของตนออกมาเตือนเกี่ยวกับการแปะลิงก์โฆษณาเว็บพนันแล้ว แต่ตนก็ไม่ฟัง เพราะคิดว่าคงไม่เกิดขึ้นกับตัวเอง กระทั่งถูกจับกุม
โดยตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน ““ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนัน(ออนไลน์)โดยผิดกฎหมาย”