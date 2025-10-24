สลด ยายวัย 70 ปี ยืนรอรถที่ศาลา โดนกระบะตู้ทึบ พุ่งชนเสียชีวิต คนขับอ้างหลับใน แม่ค้าเล่าสุดระทึก ได้ยินเสียงดังก่อนพบเรื่องเศร้า
เมื่อเวลา 06.20 น. วันที่ 24 ต.ค.2568 หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 โคราช ลูกข่ายจุดจอหอ รับแจ้งเหตุกระบะตู้ทึบ ชนคนเดินเท้า ริมถนนสุรนารายณ์ ด้านหน้าตลาดอาร์ไนท์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จึงจัดทีมกู้ชีพกู้ภัย พร้อมด้วยรถพยาบาล รุดไปให้ความช่วยเหลือ
จุดเกิดเหตุ พบ รถกระบะตู้ทึบสีขาว ทะเบียนนครราชสีมา สภาพด้านหน้าพังยับ พบร่าง หญิง อายุ 70 ปี ชาว จ.นครราชสีมา นอนหมดสติอยู่ที่พื้น ชีพจรอ่อน ไม่รู้สึกตัว มีบาดแผลตามร่างกายหลายจุด กู้ชีพฯ เร่งซีพีอาร์ปั๊มหัวใจยื้อชีวิต โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินจาก รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมตรวจสอบช่วยเหลือ แต่เนื่องจากบาดเจ็บสาหัส อาการวิกฤต ทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
สอบถามแม่ค้ารายหนึ่ง ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุและเห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณ 06.30 น. ตนกำลังจัดร้านเพื่อเตรียมขายของ ระหว่างจัดร้านได้ยินเสียงดัง พอหันกลับไปดูก็เห็นรถกระบะตู้ทึบพุ่งเข้ามาที่ร้าน โดยมีร่างผู้เสียชีวิตถูกอัดติดบริเวณหน้ารถมาด้วย ตนเตรียมวิ่งหนีไปหลบที่คูน้ำใกล้ๆ
จากนั้นรถก็จอดนิ่งสนิท และเห็นร่างผู้เสียชีวิตตกลงมาจากหน้ารถ ซึ่งมีประชาชนที่มาจับจ่ายตลาด โทร.แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ก็ช่วยไม่ทัน ได้เสียชีวิตลงแล้ว คาดว่า คนขับรถกระบะตู้ทึบน่าจะหลับใน จึงทำให้รถเสียหลักมาพุ่งชนคนเดินเท้าที่กำลังยืนรอรถอยู่ที่ศาลาริมทางจนเสียชีวิต
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก ปกติที่ศาลารอรถในช่วงเช้า จะมีประชาชนและเด็กนักเรียนมารอขึ้นรถอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมคนที่มารอรถจึงค่อนข้างน้อย แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต
เมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมพบร่องรอยของล้อรถกระบะตู้ทึบมีรอยพุ่งชนลากยาวอยู่บนถนน และพบศาลารอรถริมทาง ถูกชนจนพังเสียหายลงมาทั้งหลัง นอกจากนี้ ยังพบรถเข็นของแม่ค้าที่จอดทิ้งไว้ริมทาง ก็ถูกชนพังเสียหายไปด้วยอีกหนึ่งคัน
ทั้งนี้ ร้อยเวร สภ.จอหอ สอบปากคำคนขับกระบะเบื้องต้นทราบว่า ได้ขับรถกระบะตู้ทึบไปส่งของที่ จ.ชัยภูมิ กับเพื่อนคนงานอีกคน และจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมา เพื่อออกเวรเปลี่ยนรอบ แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดหลับใน จึงเสียการควบคุมรถ ทำให้รถเสียหลักออกจากถนน ไปพุ่งไปชนศาลาริมทางจนพังหักลงมาทั้งหลัง และยังชนผู้เสียชีวิตที่กำลังยืนรอรถอย่างจัง จนอัดร่างติดไปกับหน้ารถด้วยดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประสานติดต่อแจ้งญาติผู้เสียชีวิตให้ทราบ และนำตัวคนขับกระบะ ไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่ สภ.จอหอ พร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมหลักฐานจุดเกิดเหตุ เพื่อนำไปประกอบสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้ให้นำส่ง รพ.มหาราชฯ เพื่อให้แพทย์นิติเวชชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนตามขั้นตอน ก่อนให้ญาติติดต่อขอรับศพนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป