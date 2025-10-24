สงขลา เกษตรกร คาบสมุทรสทิงพระ เดือดร้อนหนัก มะพร้าวน้ำหอม ราคาตกดิ่งเหว เหลือลูกละ 2 บาท ร้อง สว. นำเรื่องเข้าสภา จี้ รัฐบาล ช่วยเหลือด่วน
24 ต.ค. 68 – ที่ศูนย์ประสานงานสมาชิกวุฒิสภา จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ นายเจริญกิจ มีศิริ ตัวแทนเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอม เชิงพาณิชย์ในคาบสมุทรสทิงพระ มีอ.สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ และ อ.ระโนด ประมาณ 3,000 ไร่ เข้าร้องเรียนต่อ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สว. สายสื่อมวลชน จ.สงขลา ว่า
เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว กำลังเดือดร้อนหนัก หลังจากราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำเหลือราคาลูกละ 2 บาท เป็นเวลาหลายเดือน จากต้นทุนลูกละ 4.50 บาท แต่ราคาจำหน่ายถึงผู้บริโภคลูกละ 12 บาท
นายเจริญกิจ กล่าวว่า จึงขอให้ สว. นำปัญหาความเดือดร้อนเข้าสภา เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ เกษตรกรบางคนต้องจำใจทิ้งสวนไม่มีการดูแล ต้องไปหางานรับจ้างอื่นๆ เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว
นายไชยยงค์ กล่าวว่า ตนยอมรับว่า สินค้าเกษตรเกือบทุกชนิดราคาตกต่ำมายาวนาน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ไม่ว่ายางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวน้ำหอม ข้าว เกษตรกรเดือดร้อน ตนนำปัญหาความเดือดร้อนไปสะท้อนให้รัฐบาล เพื่อให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้สั่งให้ข้าราชการเข้าไปแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นการช่วยเหลือในเรื่องปากท้องของประชาชน เท่ากับกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซามาหลายปีแล้ว