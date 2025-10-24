สงขลา เกษตรกร คาบสมุทรสทิงพระ เดือดร้อนหนัก มะพร้าวน้ำหอม ราคาตกดิ่งเหว เหลือลูกละ 2 บาท ร้อง สว. นำเรื่องเข้าสภา จี้ รัฐบาล ช่วยเหลือด่วน

24 ต.ค. 68 – ที่ศูนย์ประสานงานสมาชิกวุฒิสภา จ.สงขลา อ.หาดใหญ่ นายเจริญกิจ มีศิริ ตัวแทนเกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอม เชิงพาณิชย์ในคาบสมุทรสทิงพระ มีอ.สิงหนคร สทิงพระ กระแสสินธุ์ และ อ.ระโนด ประมาณ 3,000 ไร่ เข้าร้องเรียนต่อ นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล สว. สายสื่อมวลชน จ.สงขลา ว่า

เกษตรกรชาวสวนมะพร้าว กำลังเดือดร้อนหนัก หลังจากราคามะพร้าวน้ำหอมตกต่ำเหลือราคาลูกละ 2 บาท เป็นเวลาหลายเดือน จากต้นทุนลูกละ 4.50 บาท แต่ราคาจำหน่ายถึงผู้บริโภคลูกละ 12 บาท

นายเจริญกิจ กล่าวว่า จึงขอให้ สว. นำปัญหาความเดือดร้อนเข้าสภา เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ เกษตรกรบางคนต้องจำใจทิ้งสวนไม่มีการดูแล ต้องไปหางานรับจ้างอื่นๆ เพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว

นายไชยยงค์ กล่าวว่า ตนยอมรับว่า สินค้าเกษตรเกือบทุกชนิดราคาตกต่ำมายาวนาน ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ไม่ว่ายางพารา ปาล์มน้ำมัน มะพร้าวน้ำหอม ข้าว เกษตรกรเดือดร้อน ตนนำปัญหาความเดือดร้อนไปสะท้อนให้รัฐบาล เพื่อให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้สั่งให้ข้าราชการเข้าไปแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นการช่วยเหลือในเรื่องปากท้องของประชาชน เท่ากับกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศที่ซบเซามาหลายปีแล้ว

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ธนาคารกรุงไทย ประกาศยุติให้บริการแอปพลิเคชัน "เป๋าตุง"
2

เพื่อนช็อก ขับรถผ่านเห็นไซเรนเปิด ชะโงกดู 2 นักศึกษา ม.ดังดับสลด
3

มนัสชนก อดีตนางเอกดัง เล่าชีวิตดั่งนิยาย บอกเลิกสามี ก่อนที่จะเผลอไปมีชู้
4

ราคาทองวันนี้ 24 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ดีดขึ้น เทียบราคาปิดวานนี้
5

สาวเปิดใจชีวิตรัก 4 คนในบ้านเดียว ไม่รู้ใครคือพ่อของลูก แต่ช่วยกันเลี้ยงอย่างดี
6

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เปิดชื่อ 12 จังหวัด เตือน มรสุม ฝนตกหนักมาก
7

โซเชียลลุกฮือ แฉ “ดารารุ่นใหญ่หน้าเด็ก” ตบจริงกลางกอง– ชี้ฟัง “อัค อัครัฐ” เคยพูดไว้จำจนตาย
8

จำหน้าไม่ได้! เต๊ะ ศตวรรษ เผยอาการป่วย เมื่อ2เดือนเจอเหตุทำใจสลาย-จุดต้องหาหมอ
9

ปิกอัพคอดพุ่งชนคนงานทำถนน เจ็บระนาว 5 คน บอกขับรถมาดีๆ เห็นคนยืนเหมือนผีหลอก
10

เจ้าสาวได้คำชมเพียบ ไม่รับซองงานแต่ง เผยแค่มาก็พอ ไม่ต้องให้เงิน