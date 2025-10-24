ตรัง ประธานหอการค้าภาคใต้ เผย ประเพณีถือศีลกินเจ คาดทำเงินสะพัด 7 พันล้าน มหา’ลัยหอการค้า ประเมินทั่วไทยพุ่ง 4 หมื่นล้าน หนุนท่องเที่ยวคึกคัก ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครึกครื้น
24 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประเพณีถือศีลกินผัก หรือประเพณีถือศีลกินเจ ในพื้นที่ภาคใต้ปีนี้ คาดว่า จะมีเงินสะพัดกว่า 7,000 ล้านบาท ขณะที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเมินว่า ในช่วงประเพณีถือศีลกินผักหรือกินเจทั่วประเทศ จะมีเงินสะพัดสูงถึง 41,000 ล้านบาท
นาย สลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้าภาคใต้ เปิดเผยว่า ประเพณีถือศีลกินผักหรือกินเจเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยเฉพาะภาคใต้ ซึ่งมีศาลเจ้าเก่าแก่มากมาย และมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แม้ภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงแรกจะไม่ค่อยดีนัก แต่กิจกรรมทำบุญทำกุศล เช่น การถือศีลกินผัก ช่วยดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาร่วมงานและทำบุญมากขึ้น
โดยภายในงาน มีการร่วมทำบุญในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการ ผูกปิ่นโตกับศาลเจ้า บริจาคสิ่งของเพื่อนำไปปรุงอาหารเจ แจกให้ประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ หรือแม้แต่การจัดทำอาหารเจแจกฟรีวันละ 3 มื้อ ตลอดช่วงเทศกาลจนสิ้นสุดประเพณี
ในปีนี้ ยังมีนักท่องเที่ยวชาว มาเลเซียเชื้อสายจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมในหลายจังหวัดภาคใต้ เช่น ระนอง ภูเก็ต กระบี่ สงขลา และตรัง เพื่อแสวงบุญและขอพรจากองค์เทพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ให้ปกป้องคุ้มครองตนเองและครอบครัว ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคัก และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่
นอกจากนี้ นายสลิล ยังกล่าวว่า ส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น โครงการคนละครึ่ง ช่วยส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอย และการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชน รวมถึง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเมืองหลักและเมืองรอง ซึ่งสามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ ตลอดจนการสนับสนุนให้มีการจัด ประชุมสัมมนานอกสถานที่ (MICE) จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ