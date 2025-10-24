พะเยา เกือบถูกไฟคลอกกลางถนน! เก๋งไฟลุกท่วม ไหม้รุนแรง คนขับรีบจอดรถหนี รอดตายหวุดหวิด คาดสาเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ภายในห้องเครื่องยนต์

24 ต.ค. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุ ไฟไหม้รถยนต์ บนถนน พะเยา-วังเหนือ ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 14 พื้นที่หมู่บ้าน เขตตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา สร้างความแตกตื่นให้กับผู้สัญจรผ่านไปมา ก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยที่อยู่ใกล้เคียงเข้าทำการระงับเหตุ

ที่เกิดเหตุพบ รถเก๋งฮอนด้า ซีวิค หมายเลขทะเบียน กต 6947 พะเยา จอดอยู่ริมถนน ขณะนั้นเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ ได้เร่งนำรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำสกัด ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้

จากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่า สาเหตุเกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจรภายในห้องเครื่องรถยนต์ ขณะรถกำลังขับอยู่ ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว คนขับรีบจอดรถและหนีออกมาได้ทัน โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต แต่ตัวรถถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งคัน

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการดับไฟที่ลุกไหม้รถยนต์คันดังกล่าวจนสนิทจึงได้เคลื่อนย้ายรถยนต์คันไปยัง สภ.แม่กา เพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียดอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนผู้ใช้รถ ตรวจเช็กระบบไฟฟ้าและสายไฟในรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะรถที่ใช้งานมานาน เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

