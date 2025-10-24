พนักงานห้าง วัย 47 ปี ลวง เด็ก 12 ย่ำยี-ถ่ายคลิป ลาออกจากงานหลบหนีแล้ว หลังแม่ร้อง ปวีณา ตร.ติดตามไล่ล่าตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 ต.ค.2568 ที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี คลองเจ็ด ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า กรณีแม่ จาก จ.สมุทรปราการ เดินทางมาร้องว่า ลูกสาววัย 12 ปี ถูกพนักงานห้างดัง วัย 47 ปี ทำหน้าที่ดูแลลานสเก็ตในห้างแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ ล่อลวงไปข่มขืน-ถ่ายคลิป ที่ห้องพักย่านเทพารักษ์หลายครั้ง
โดยหนุ่มหื่นมาทำทีตีสนิทกับเด็กหญิงผู้เสียหายและให้เข้าเล่นในลานสเก็ตฟรี ตำรวจมีหลักฐานภาพในโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปเด็กขณะมีเพศสัมพันธ์เป็นจำนวนมาก จึงประสาน พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.สภ.สำโรงเหนือ สอบสหวิชาชีพเด็กหญิง ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับแล้ว
สืบเนื่องจากวันที่ 8 ต.ค.68 นางเอ พา ด.ญ.บี (นามสมมติ) ลูกสาววัย 12 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง เข้าร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แจ้งว่า นายเก่ง (นามสมมติ) อายุ 47 ปี พนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ ทำหน้าที่ดูแลลานสเก็ตภายในห้างฯ ล่อลวงลูกสาวไปข่มขืนกระทำชำเราตั้งแต่เดือนมิ.ย.68 เรื่อยมาหลายครั้ง
ล่าสุดลูกสาวถูกกระทำเมื่อวันที่ 2 ก.ย.68 ที่ผ่านมา โดยนายเก่งอาศัยว่าตนเป็นพนักงานดูแลลานสเก็ตจึงทำทีตีสนิทกับบรรดาเด็กหญิงที่ไปเที่ยวเล่น โดยให้เด็กหญิงเข้าไปเที่ยวเล่นฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าบัตร ก่อนล่อลวงไปข่มขืนและถ่ายคลิปที่ห้องพักย่านเทพารักษ์
โดยแม่ผิดสังเกตมา 2-3 เดือนแล้ว ระยะหลังลูกสาวชอบอยู่คนเดียว เล่นโทรศัพท์ตลอดเวลา และหายออกจากบ้านไปตอนกลางคืนบ่อยครั้ง น้าสาวจึงดูโทรศัพท์มือถือของหลานพบแชทที่นายเก่งส่งมาหาเป็นประจำพูดจาลามกและยังส่งรูปโป๊เปลือย รูปขณะแอบถ่ายตอนมีเพศสัมพันธ์มาให้ลูกสาวในไลน์
แม่กับน้าจึงสอบถามลูกจนยอมปริปากเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง แม่รู้เรื่องใจแทบขาด หลังจากที่สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกยังเล็ก แม่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกมาเพียงลำพังตลอด โดยนำลูกไปฝากเลี้ยงกับตายายที่จ.บุรีรัมย์ ก่อนรับมาเข้าเรียนม.1 ที่จ.สมุทรปราการไม่นานมานี้ก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้น
หลังรับเรื่องวันที่ 8 ต.ค.68 นางปวีณา ประสาน พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.สภ.สำโรงเหนือ พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ พาแม่และลูกสาวไปพบ ผกก.สำโรงเหนือ วันที่ 9 ต.ค.ที่ผ่านมา และวันที่ 15 ต.ค. เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ ได้พาแม่และเด็กหญิงไปสอบสหวิชาชีพเด็กหญิงให้การชัดเจน
ต่อมาวันที่ 17 ต.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับ นายเก่ง (นามสมมติ) อายุ 47 ปี ผู้ก่อเหตุรายนี้ ในข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีโดยบันทึกภาพหรือเสียงฯ,อนาจารเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี, พรากเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร, พาเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร
จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำหมายจับเพื่อจับกุม แต่ปรากฎว่าผู้ต้องหาได้ลาออกจากที่ทำงานและหลบหนีไปแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สำโรงเหนือ อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว
นางปวีณา กล่าวว่า เคสนี้ได้ประสาน พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.สภ.สำโรงเหนือ สอบสหวิชาชีพ และรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ แต่ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปก่อน จึงประสาน พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. มอบหมายให้ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. ช่วยเร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยเร็ว
กรณีนี้ถือว่าผู้ต้องหาเป็นภัยสังคมอย่างยิ่ง ที่ใช้หน้าที่ของพนักงานดูแลลานสเก็ตในห้างฯ ล่อลวงเด็กหญิงโดยให้เข้าไปเล่นสเก็ตฟรี ไม่ต้องเสียเงิน ก่อนจะพาไปข่มขืนกระทำชำเรา ถ่ายคลิป โดยเด็กหญิงอายุเพียง 12 ปี ไม่มีทางรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมจึงตกเป็นเหยื่อ
ทั้งนี้จึงขอเตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน ขอให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ควรจะปล่อยให้ไปเที่ยวเล่นคนเดียวตามห้างสรรพสินค้าโซนของเล่นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในโซนดังกล่าวควรมีผู้ปกครองอยู่ด้วยอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังเพราะอาจจะเจอภัยสังคมล่อลวงไปทำร้ายสร้างตราบาปให้กับเด็กๆ ได้