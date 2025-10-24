ตชด. จับ ยาบ้า-ไอซ์ มูลค่า 20 ล้าน เตรียมนำส่ง 3 จังหวัดชายแดนใต้และประเทศเพื่อนบ้าน
ปทุมธานี – ที่บก.ตชด.ภ.1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง พล.ต.ต.ปภปภพ บดีพิทักษ์ รอง ผบช.ตชด. (ปป.) พร้อม ว่าที่ พ.อ.นคร รุ่งคณาวุฒิ ผกก.ตชด.44, พ.ต.ธีรศักดิ์ โพธิ์ศรีมา รอง ผกก.ตชด.44, พ.ต.ท.ชัชชัย กอศิริวลานนท์ รอง ผกก.44, พ.ท.อภิสิทธิ์ รอดน้อย รอง ผกก.ตชด.44, ต.ท.อรรถพล จิบตาคม รอง ผกก.ฝสสน 5 ฯ/หน ฝขว.อก.ตชด.จชต. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมตัว นายมูฮัมหมัด อายุ 44 ปี นายมูฮัมหมัดไซฟู อายุ 21 ปี นายณัฏฐนันท์ อายุ 23 ปี พร้อมของกลางยาบ้า 680,000 เม็ด และ ยาไอซ์ 30 กิโลกรัม โดยจับกุมได้ในพื้นที่ย่านประเวศ กรุงเทพมหานคร
พล.ต.ต.ปภปภพ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่า นายณัฏฐนันท์ ให้สายลับหาคนลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่กรุงเทพฯ นำมาส่งให้ลูกค้าพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เจ้าหน้าที่จึงได้แฝงตัวเข้าไปเสนอเป็นผู้ส่ง ก่อนมีการนัดพบกันกับ นายณัฏฐนันท์ เพื่อนำของไปส่งให้ลูกค้า ก่อนจะแสดงตัวจับกุมตัวผู้ต้องหาได้
จากการสอบสวน ยาเสพติดที่ตรวจยึดได้มีมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท โดยยาเสพติดล็อตดังกล่าว จะถูกนำไปกระจายให้ลูกค้าที่ภาคใต้ และส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป