4 พ่อค้ายา ขน ‘ยาไอซ์’ มูลค่า 200 ล้าน จากนครพนม เตรียมไปส่งอยุธยา แต่มาเกมที่ขอนแก่น สุดเนียนมีรถนำทาง-รั้งท้าย จ่ายข้อมูลให้ตลอดเส้นทาง
ขอนแก่น – ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 แถลงผลจับกุมผู้ต้องหา 4 ราย พร้อมของกลางยาไอซ์ 216 กิโลกรัม มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท
พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 กล่าวว่า การจับกุมครั้งนี้ ได้ผู้ต้องหา จำนวน 4 คน คือนายพินิตย์ อายุ 55 ปี นายจุฬชาติ อายุ 46 ปี น.ส.วารุณี อายุ 48 ปี และ นายอุทัย อายุ 50 ปี พร้อมยาไอซ์ 216 กิโลกรัม
ชุดปฏิบัติการข่าวของ ตชด.ภาค 2 สืบทราบว่า ขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบขนยาจากพื้นที่ จ.นครพนม ไปส่งที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนและติดตามจับกุม
กระทั่งเวลา 02.00 น. ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่พบรถต้องสงสัย 3 คัน ขับวนเวียนไปมาบนถนนหน้าเรือนจำนครพนม จึงได้เฝ้าจับตาดูรถทั้ง 3 คัน จนออกจากพื้นที่มุ่งหน้า อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ จากนั้นได้ขับเข้าพื้นที่ จ.ขอนแก่น โดยมีรถเก๋ง ฮอนด้า ซิตี้ สีเทา-ดำ ขับนำหน้า รถเก๋ง นิสสันมาร์ช สีดำ อยู่ตรงกลาง และรถกระบะ สีขาว ปิดท้าย
เวลา 07.00 น. เจ้าหน้าที่ ตชด.ภาค 2 ประสานตำรวจทางหลวงขอนแก่น ร่วมสกัดจับรถทั้ง 3 คัน บริเวณสี่แยกไฟแดง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จากการตรวจค้นในรถเก๋งคันแรก มี นายอุทัย ขับมาคนเดียว ในรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนรถกระบะสีขาว มี นายจุฬชาติ และ น.ส.วารุณี นั่งคู่กัน ค้นรถไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ส่วนรถเก๋งสีดำ (คันกลาง) ที่มี นายพินิตย์ เป็นคนขับนั้น มีการพับเบาะหลังรถลงแล้ววางกระสอบบรรจุยาไอซ์เอาไว้ 4 กระสอบ รวมน้ำหนัก 216 กิโลกรัม
ผู้ต้องหาทั้ง 4 คน สารภาพว่า มีคนลาวว่าจ้างให้คนสินค้าไปส่งที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ให้ค่าจ้างคนละ 30,000 บาท โดยให้ไปรับรถที่บรรทุกยาไอซ์จอดอยู่ที่ริมถนนหน้าเรือนจำนครพนม โดยขับกันไป 3 คัน ให้มีการปิดหัวปิดท้ายเว้นระยะห่าง เพื่อหากเจอตำรวจตามมาหรือสกัดข้างหน้า จะได้แจ้งให้ทราบได้ทัน
สำหรับ ยาไอซ์ ที่ยึดได้ทั้งหมดนั้น หากมีการขนส่งได้สำเร็จ จะมีราคาพุ่งสูงกว่า 200 ล้านบาท