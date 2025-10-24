ซูซูกิ แครี่ ตอกย้ำภาพลักษณ์รถคู่คิด SME พร้อมหนุนคนไทยเป็นเจ้าของธุรกิจ ฉลองยอดขายสะสมเกิน 50,000 คัน เสิร์ฟดอกเบี้ย 1.99% หรือ ผ่อนเริ่มต้นวันละ 222 บาท
นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ตั้งแต่แนะนำ SUZUKI CARRY ออกสู่ตลาดประเทศไทย นับเป็นรถกระบะเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก ที่ได้รับการตอบและความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจ SME ว่าสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย คุ้มค่า คุ้มราคา
เพราะเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง พร้อมสำหรับการดัดแปลงและพัฒนาต่อยอดให้เข้ากับทุกแนวทางของชีวิตและทุกรูปแบบธุรกิจ ความอเนกประสงค์และความคุ้มค่าในการลงทุน ทำให้ SUZUKI CARRY เป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจด้วยเงินลงทุนไม่มาก ด้วยอัตราการผ่อนชำระที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้ประกอบการทั้งรายย่อยและรายใหญ่จึงสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทันที ทำให้ถึงวันนี้ ซูซูกิ แครี่ มียอดขายสะสมในประเทศไทย 51,452 คัน
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองยอดขายกว่า 50,000 คัน จึงได้จัดแคมเปญพิเศษให้กับลูกค้าที่ต้องการเป็นเจ้าของ ซูซูกิ แครี่ ที่มีราคาจำหน่าย 395,000 บาท สามารถเลือกรับข้อเสนอ ส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง มูลค่ารวมสูงสุด 20,000 บาท หรือ เลือกรับดอกเบี้ยพิเศษเริ่ม 1.99% นาน 60 เดือน หรือ รับข้อเสนอผ่อนเริ่มต้นวันละ 222 บาท พร้อม ฟรี ประกันภัยชั้นหนึ่งปีแรก ที่โชว์รูม ซูซูกิ ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตาม ซูซูกิยังคงเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม “Carry Your Dream Carry Your Life” ตอกย้ำเจตนารมณ์ของซูซูกิในการนำศักยภาพของรถกระบะอเนกประสงค์ SUZUKI CARRY ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ “Good Truck” มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการที่เป็นพันธมิตร และผู้จำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ ทำการดัดแปลงรถกระบะเพื่อการพาณิชย์อเนกประสงค์ SUZUKI CARRY ให้กลายเป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่ Suzuki Carry Barber Truck พร้อมด้วย Food Truck เพื่อนำไปให้บริการ ณ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อมอบความสุขให้แก่ผู้พิการทางสายตา และผู้ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ทางมูลนิธิฯ ไว้ใช้ประโยชน์ โดยมี ดร.ประสงค์ สุบรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด เป็นผู้รับมอบในโอกาสนี้
นายวัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่เรามุ่งมั่นจะทำเพื่อเป็นการดูแลและตอบแทนลูกค้าทุกท่าน ในยามที่ต้องเผชิญกับวิกฤตต่างๆ เราดำเนินการภายใต้แนวคิด “SUZUKI Cause We Care – เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ” เราพร้อมจะเดินหน้าเพื่อเข้าไปช่วยแบ่งเบาและบรรเทาปัญหาของสังคมด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีแก่พนักงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ด้วยความมุ่งหวังให้องค์กรและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน