เมืองคอน กวาดอาชญากรรม แค่ 23 วัน ยึดปืนได้ 99 กระบอก กระสุน 626 นัด พร้อมยาเสพติดอีกจำนวนมาก
นครศรีธรรมราช – นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช พร้อม พล.ต.ต.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง ผบก.ภ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าวการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ “นครศรีโมเดล” ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัด ระหว่างวันที่ 1-23 ต.ค.
โดยผลปฏิบัติการ สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งคดียาเสพติดและคดีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนได้เป็นจำนวนมาก โดยผลการจับกุมมีดังนี้
คดียาเสพติด 190 ราย ผู้ต้องหา 192 คน มีทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และจับกุมตามหมายจับ ของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 533,414 เม็ด, ยาไอซ์น้ำหนัก 161.43 กรัม ยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่า 32,550,561 บาท เงินสด 357,061 บาท อาวุธปืน 63 กระบอก รถยนต์ 5 คัน รถ จยย. 10 คัน บ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6 รายการ
ส่วนผลการจับอาวุธปืน 127 ราย ผู้ต้องหา 130 คน ของกลางอาวุธปืน 99 กระบอก กระสุนปืน 626 นัด วัตถุระเบิด 2 ราย ผู้ต้องหา 2 คน ของกลางดินปืน 25.9 กรัม และระเบิด K 75 ชนิดขว้าง 1 ลูก