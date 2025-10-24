สแกมเมอร์ 1 พันชีวิต แห่หนีตายเข้าประเทศไทย ด้านเมียนมาไล่ระเบิดอาคารคอลเซ็นเตอร์ของกลุ่มจีนเทาทิ้ง

ตาก – ภายหลังกองทัพทหารเมียนมา บุกทลายแหล่งสแกมเมอร์กลุ่มจีนเทา ภายในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน “เคเคปาร์ค” จ.เมียวดี ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 พร้อมไล่ระเบิดอาคารไปที่ละแห่ง

หลังมีการระเบิดทำลายอาคารแหล่งซ่องซุ่มของกลุ่มจีนเทา ส่งผลทำให้กลุ่มจีนเทาและชาวต่างชาติทั้งที่สมัครใจและถูกล่อล่วงไปทำงานในเคเคปาร์ค ต่างหนีตายข้ามแม่น้ำเมย โดยใช้ทุกวิถีทางเอาตัวรอดหนีออกจากเคเคปาร์ค มาขึ้นฝั่งชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก

จากการตรวจสอบพบว่า ชาวสแกมเมอร์ทุกคนส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียมากที่สุดจำนวน 399 คน รองลงมาเป็นชาวจีน 147 คน ชาวเวียดนาม ชาวฟิลิปปินส์ ชาวเอธิโอเปีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย เนปาล และยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลกตลอดรวมถึงชาวไทยรวมอยู่ด้วยจำนวน 31 คน

โดยชาวต่างชาติทั้งหมดถูกนำไปควบคุมตัวไปตรวจคัดแยกกันที่ สภ.แม่สอด -กองร้อย ตชด-346 และที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจอาคารด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 อ.แม่สอด

ยอดล่าสุดเช้าวันนี้มีชาวต่างชาติทะลักหนีจากอาณาจักร เคเคปาร์ค ข้ามมาในพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด แล้วจำนวน 1,049 คน และยอดกำลังทยานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบรายชั่วโมง

